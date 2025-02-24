Trabzon’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’ndan Bakırköy’e 2 altın madalya geldi. Bakırköy Belediyesi spor okulları öğrencisi olan Zeyna Gaballa ve Kadir Furkan Genç, katıldıkları müsabakalar sonucunda şampiyonluk gururu yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Spor Okulları, bünyesindeki sporcuların başarılarıyla anılmaya devam ediyor. Trabzon Beşirli Spor Kompleksi’nde 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakası Bakırköylü sporcular Zeyna Gaballa ve Kadir Furkan Genç’in şampiyonluklarıyla sonuçlandı.

Türkiye Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Karate olarak gerçekleşen ve 44 ilden 550 sporcu katıldığı şampiyona kapsamında, kumite kadınlar +68 kiloda Zeyna Gaballa, kumite erkekler +84 kiloda Kadir Furkan Genç birincilik kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.