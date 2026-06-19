İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği Mahalle Buluşmaları, Basınköy, Şenlikköy, Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi'nin katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Mahalle Buluşmaları sürüyor. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen buluşmaların yeni durağı Basınköy, Şenlikköy, Yeşilköy ve Yeşilyurt mahalleleri oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ovalıoğlu, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini doğrudan dinledi.

Toplantıda yer alan başkan yardımcıları ve müdürler de kendi görev alanlarına ilişkin konularda vatandaşlarla birebir görüşerek sorunların çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ortak akıl anlayışıyla gerçekleştirilen buluşmalarda mahallelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilirken, çözüm süreçlerinin vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillendirildi.

'BAKIRKÖY'Ü KOMŞULARIMIZIN ORTAK AKLIYLA YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Buluşmada konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Belediye olarak temel hedefimiz; sosyal demokrat anlayış çerçevesinde adil, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışını hayata geçirmek. Bu doğrultuda bugün de bir araya geldik. Buraya gelen herkesin, paylaşmak istediği her konuyu bize aktarmasını istiyoruz. Tüm birimlerimizi mahallenize getirdik. Böylece sorunlarınızı ve taleplerinizi ilgili birimlerle doğrudan temas kurarak paylaşma imkânı sunuyoruz. Söyleyecek sözü olan herkes, görüş ve önerilerini bize iletebilecek. Çünkü Bakırköy'ü, komşularımızın katılımı ve ortak aklıyla birlikte yönetmeye devam edeceğiz' dedi.