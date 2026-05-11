İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi kapsamında kurulan müzik sınıflarında eğitim alan öğrenciler konser verdi. Vali Davut Gül, hedeflerinin tüm okullara ulaşmak olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi kapsamında müzik eğitimi alan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında kurulan müzik sınıflarında eğitim gören öğrencilerin performansını izledi.

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül, proje kapsamında bugüne kadar 268 okulda müzik atölyesi oluşturulduğunu belirtti.

Bu yıl 232 okula daha müzik sınıfı kurulacağını ifade eden Gül, hedeflerinin İstanbul'daki tüm okulları projeyle buluşturmak olduğunu söyledi.

'ÖĞRENCİLER DAHA MUTLU VE BAŞARILI OLACAK'

Müzik eğitiminin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gül, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini amaçladıklarını dile getirdi. Vali Gül, 'Öğretmenlerimizin sabrı, öğrencilerimizin heyecanı ve ailelerimizin desteğiyle ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Çocuklarımızın başarısını görmek yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Projenin, öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra eğitim motivasyonunu artırmasının hedeflendiği belirtildi.