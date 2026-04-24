Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla modern ve akıllı durak uygulamalarını yaygınlaştırıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilk olarak Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan 10 metre uzunluğundaki modern durağın ardından, Sıtkı Can Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerine yeni duraklar yerleştirildi.

Kapalı yapıları sayesinde vatandaşları yağmur, rüzgar ve soğuk gibi olumsuz hava şartlarından koruyan duraklar, konforlu bir bekleme alanı sunuyor.

DURAKTA KÜTÜPHANE AYRICALIĞI

Aydınlatmalı ve engelli erişimine uygun olarak tasarlanan duraklarda oturma bankları yer alırken, Atatürk Bulvarı üzerindeki Meteoroloji Durağı farklı bir özellikle dikkat çekiyor.

Bu durakta vatandaşlar beklerken kitap okuyabilecekleri mini bir kütüphaneden faydalanabiliyor. Ayrıca ücretsiz şarj üniteleri de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

YOLCUYA ANLIK BİLGİ

Akıllı duraklarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranları sayesinde dolmuş güzergahları ve saatleri anlık olarak takip edilebiliyor. LED aydınlatma sistemiyle donatılan duraklar, gece saatlerinde de güvenli ve rahat bir kullanım sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, modern ve akıllı durak uygulamasını 19 ilçede yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda yaygınlaştırmayı hedefliyor.