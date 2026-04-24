Disiplinler arası yaklaşımıyla dikkat çeken Yolcu Akademi Dergisi, 'Bölgesel Rekabetten Küresel Rol Arayışına: İran' temalı ilk sayısıyla çok yakında okurla buluşacak.

BURSA (İGFA) - Akademik düşünceyi estetik bir anlatımla bir araya getirmeyi hedefleyen Yolcu Akademi Dergisi, yayın hayatına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Derginin merakla beklenen ilk sayısı, 'Bölgesel Rekabetten Küresel Rol Arayışına: İran' temasıyla yayımlanacak.

Uluslararası ilişkilerden sosyolojiye, tarihten siyaset bilimine uzanan geniş bir çerçevede hazırlanan sayı, İran'ın bölgesel dinamikler içindeki konumunu ve küresel sistemdeki rol arayışını çok boyutlu biçimde ele alıyor. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan içeriklerde, güncel gelişmelerin yanı sıra tarihsel arka plan ve geleceğe yönelik olası senaryolar da kapsamlı şekilde değerlendiriliyor.

Dergi, yolcutvhaber.com adresinden dijital olarak da okuyuculara sunulacak.

Özgün makaleleri ve disiplinler arası yaklaşımıyla dikkat çeken Yolcu Akademi'nin; akademisyenler, araştırmacılar ve entelektüel okurlar için önemli bir başvuru kaynağı olması amaçlanıyor.

'Bölgesel Rekabetten Küresel Rol Arayışına: İran' başlıklı ilk sayı, yalnızca bir dosya konusu olmanın ötesinde, değişen bölgesel dengeleri anlamaya yönelik kapsamlı bir düşünsel davet niteliği taşıyor.