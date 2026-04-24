Denizli Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayının son haftasında şehri notalarla buluşturmaya hazırlanıyor. Sanat Güneşi Zeki Müren'in şarkılarıyla anılacağı konserin yanı sıra 'Çello ve Piyano Resitali' ile 'Tangodan Anadolu'ya Ezgilerin Yolculuğu' konseri, sanatseverlere unutulmaz bir hafta yaşatacak.

DENİZLİ (İGFA) - 'Sanat Şehri Denizli' vizyonu doğrultusunda hazırlanan etkinlik takvimi, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinden uluslararası klasik müzik performanslarına, tutkulu tangolardan kadim Anadolu ezgilerine kadar uzanan geniş bir repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı etkinliklerde, şehrin kültürel dokusu performanslarla yeniden hayat bulacak.



SANAT GÜNEŞİ ZEKİ MÜREN ŞARKILARIYLA ANILACAK



Sanat yolculuğu, 27 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30'da Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek olan anlamlı bir konserle başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Usta sanatçı vefatının 30. yılında unutulmayan eserleriyle anılacak.



ÇELLO VE PİYANONUN ZARİF BULUŞMASI



Haftanın ikinci etkinliğinde, 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Mehmet Gazi Salonu'nda iki usta isim sahne alacak. Çelloda Burak Özkan ve piyanoda Bernardo Santos'un yer alacağı 'Çello & Piyano Resitali', klasik müziğin zarif tınılarını Denizli halkıyla buluştururken sanatın evrensel dilini notalarla konuşacak.



TANGODAN ANADOLU'YA MÜZİKAL BİR YOLCULUK



Denizli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası'nın sahne alacağı 'Tangodan Anadolu'ya Ezgilerin Yolculuğu' konseri ise 30 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenecek. Farklı kültürlerin müzikal miraslarını harmanlayacak olan bu özel gecede, dünya müziğinin seçkin örnekleri ile Anadolu'nun kalbinden süzülen ezgiler aynı sahnede birleşecek.



Şehrin sanat dokusuna renk katacak bu etkinliklere tüm Denizlililer davet edildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere katılmak isteyenler, e-biletlerini https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresi üzerinden online olarak temin edebilecek.