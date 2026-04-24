KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cuma namazı sonrası vatandaşlara yönelik ikram geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa Pehlivan Camii'nde gerçekleştirilen programda, cemaatle bir araya gelindi. Programa İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık da katılım sağladı.

ÇORBA VE KEK İKRAM EDİLDİ

Namaz çıkışında vatandaşlara, İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan çorba ve kek ikram edildi. İzmit Belediyesi yöneticileri cemaatle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Cemaat kendilerine gösterilen ilgiden dolayı ekiplere teşekkür etti.