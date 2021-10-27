Sarıyer gençlere kucak açtı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bahçeköy Kız Konukevi’nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle karşıladığı Başkan Genç, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Devlet yurtlarının kapasite yetersizliği, artan kira ve yurt ücretleri derken barınma krizinin giderek büyüdüğünü hatırlatan Başkan Genç, eğitime verilecek en önemli desteğin ailesinden uzak öğrencilere yuva olmak olduğunu söyledi. Atıl halde olan binayı kız yurdu olarak hizmete açtıklarını anlatan Şükrü Genç, “Eğer yaptığınız işin doğruluğuna inanıyorsanız kararlı olun ve devam edin. Ben biliyordum ki eğitime verebileceğimiz en güzel destek, ailesinden uzak, nerede kalacağını bilmeyen öğrencilere yuva olmaktır. Biz yerel yöneticiliği yol yapmak, asfalt yapmak, bina yapmak olarak algılamadık. Size uzanan eli tutabiliyorsanız en büyük başkanlık odur” dedi.

SICAK BİR YUVA

Bahçeköy Kız Konukevi; modernliği, temizliği, konforu ve sunduğu imkanlarla Anadolu’nun dört bir yanından gelen öğrencilere özel hizmet veriyor. Bahçeköy Meydanı’nda bulunan 5 katlı, 122 kişilik kapasiteye sahip konukevinde; iki, dört ve altı kişilik yatakhaneler, pandemi nedeniyle 2,3 ve 4 yataklı olarak hizmet veriyor. Kurumda, öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bölümler ve etüt odalarının yanı sıra bir de bilgisayar odası bulunuyor. Misafir öğrenciler belediyeye ait interneti sınırsız olarak kullanabiliyor. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu tesis 24 saat kameralarla izleniyor. Öğrencilerin konforunun düşünüldüğü mekanda, onlara sadece okumak kalıyor. Akşam yemeği hizmetinin de verildiği konuk evi, sunduğu modern olanaklarla öğrencilere sıcak bir yuva oluyor.