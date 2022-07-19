banner314

banner325

Son Dakika

İmamoğlu ile Ergun Turan'ı biraraya getiren 'Gazhane' projesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras tarafından kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti.

İSTANBUL 19.07.2022, 06:48 19.07.2022, 07:05 Murat Aydın
İmamoğlu ile Ergun Turan'ı biraraya getiren 'Gazhane' projesi

FATİH / İSTANBUL  - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte, kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “Bu yıl sonuna varmadan, Hasanpaşa'daki ambiyansın bir benzerini burada, en azından başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusundayız” derken, Turan, “Yedikule Gazhanesi, şehirde eskiden kalma bir endüstriyel yapı. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz burada projeyi ayağa kaldırıyor” ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras tarafından kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan, çalışmaların ve projenin geldiği nokta hakkında bilgi alan iki Başkan, ‘Yedikule’ değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. “İstanbul'un her noktası ayrı bir değer, ayrı bir tarihsel miras” diyen İmamoğlu, “Çok zengin bir şehrin evlatlarıyız. Burası da Yedikule'deki gazhanenin, bugüne kalmış endüstriyel kalıntıları. Buranın da en doğru biçimde hem o endüstriyel tarihe verilen önemi hissettiren hem de bugünün kullanımına katkı sunacak, içinde ağırlıklı kültürün, sanatın oturduğu bir zeminde projelendirmek ve burayı halkımıza kazandırmak arzusundayız” ifadelerini kullandı 

“İSTANBUL'UN ÇOK ÖZEL BİR DESTİNASYONU OLACAK”

Fatih Belediyesi ile Yedikule Zindanları ve tarihi surların restorasyonları konularında işbirliği içinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu bölgeyi İstanbul'un böyle çok özel bir destinasyonu haline getirmek arzusundayız. Hatta bakışımız; İstanbul'da bir turistin birkaç gün ilaveyle burayı gezmesini sağlama arzumuz var. Bu anlamda da çalışmalarımız sürüyor. Kaldı ki geçmişte kullandığımız banliyö trenimiz burada. Bakanlığın başlattığı projeyle, bir nostalji treni mantığında imalatı sürüyor. Bütün bu kazanımlar, birkaç yıl sonra Yedikule'de bambaşka, bir an için unuttuğumuz, bir an için böyle belki bazı depolar veya ihtiyaçlar şeklinde kullanılan bu bölge, cıvıl cıvıl ama yerli ama yabancı turistlerle buluştuğumuz bir noktaya dönüşecek. Şu anda yoğun bir gazhane çalışmamız söz konusu. Kendi içinde bazı atmamız gereken adımlar var, idari süreçler var. Her şey makul bir süratle devam ediyor.”

“YIL SONUNU BULMADAN BİR KISMINI AÇACAĞIZ”

“Bu yıl sonuna varmadan, Hasanpaşa'daki ambiyansın bir benzerini burada, en azından başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusundayız” diyen İmamoğlu, “Deniz bağlantısı, banliyö treni bağlantısı, kendi içindeki tarihi doku ve kendi içindeki endüstriyel yapıların kültüre, sanata dönüşmesiyle çok umutlu olduğumuz alanlardan bir tanesindeyiz. Umarım sonucunu hep birlikte göreceğiz. İsmi, günü geldiğinde tasarlanır. Ama zaten kendi ismini hissettiren isimler, daha kalıcı ve daha vatandaşımız tarafından sahiplenilen bir duyguyu veriyor. ‘Yedikule’ ismi de tarihi bir isim. Hepimizin çok iyi hissettiği, bildiği bir isim Yedikule. Burada geçmişte çok değerli etkinlikler de yapılıyordu. Kulübü var, semti var, her şeyi var Yedikule'nin bilinen. O anlamda kendi isimleriyle anılması daha özel bir ortam yaratıyor” şeklinde konuştu. 

TURAN: İBB, BURADA BU PROJEYİ AYAĞA KALDIRIYOR”

Fatih Belediye Başkanı Turan da görüşlerini, “Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi, Yedikule Gazhanesi, şehirde eskiden kalma bir endüstriyel yapı. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz burada projeyi ayağa kaldırıyor. Gazhane projesi, şehir hafızasına tekrar inanıyoruz ki bir sosyal alan olarak yerleşecek. Yeni bir destinasyon olacağından hiç şüphem yok. Tabii aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yedikule'den başlayan surlar üzerinde bir çalışması var. Bizim Yedikule Zindanları’nda yaklaşık iki yıldır bir çalışmamız var. İnşallah Yedikule Zindanı da son iki yıldır şehir hafızasında bir kültür mekanı olarak yer almaya başladı. Bu sene çok daha önemli faaliyetlerimiz olacak. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı banliyö hattını da devreye alıyor. Bir taraftan sahil bağlantısı… Kurumlar entegre bir şekilde burayı koruyor. İnanıyorum ki Yedikule, gelecekle ilgili inşallah daha iyi bir mekan olacaktır. Halkın da turistlerin de kullanacakları bir mekan haline dönecektir” sözleriyle dile getirdi. 

VATANDAŞIN DERDİ ORTAK: EKONOMİ

İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi inceleme gezisinden sonra da Fatih’ten ayrılmadı. Kocamustafapaşa Hacı Kadın Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İmamoğlu, vatandaşlardan gelen çoğu ekonomik sıkıntı temelli sorunları dinledi. Kocamustafapaşa’nın ardından Karagümrük’e geçen İmamoğlu, Hırka-i Şerif Mahallesi Rendeciler Sokak üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafının ikram ettiği çayı içen İmamoğlu, sorunlarını dinlediği yurttaşlarla anı fotoğrafları çektirdi.

#Gazhane #yedikule #Mehmet Ergun Turan #FatihBelediyeBaşkanı #Ekramİmamoğlu #ibb
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
İmsak 03:49
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir