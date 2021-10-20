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İmamoğlu, İBB’nin ‘ÜCRETSİZ’ yolunu test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Başıbüyük ile Samandıra arasında, D100 karayolu üzerinde yoğunlaşan trafik akışını 45 dakikadan 10 dakikaya düşüren yolu test etti. 7 Ekim’de İstanbulluların hizmetine açtıkları alanın kıymetli bir akış yolu olduğunu belirten İmamoğlu, “İnsanların hayatını oldukça kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Proje maliyeti 285 milyon TL olarak gerçekleşen yoldan geçişte, sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.

İSTANBUL 20.10.2021, 14:02 Murat Aydın
İmamoğlu, İBB’nin ‘ÜCRETSİZ’ yolunu test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Başıbüyük ile Samandıra arasında, D100 karayolu üzerinde yoğunlaşan trafik akışını 45 dakikadan 10 dakikaya düşüren yolu test etti. 7 Ekim’de İstanbulluların hizmetine açtıkları alanın kıymetli bir akış yolu olduğunu belirten İmamoğlu, “İnsanların hayatını oldukça kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Proje maliyeti 285 milyon TL olarak gerçekleşen yoldan geçişte, sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Başıbüyük-Samandıra arasında, D100 karayolu üzerinde yoğunlaşan trafik akışını, yaklaşık 45 dakikadan 10 dakikaya düşürecek yol projesini 2017’de başlattı. 2017 Haziran’ına kadar, yaklaşık yüzde 60 oranında ilerleme sağlanan proje, bu tarihten sonra durma noktasına geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından çalışmalar hızlandı ve proje geçtiğimiz 7 Ekim’de hizmete açıldı. İmamoğlu, D100 ile TEM otoyolları arasındaki bağlantıyı sağlayıp, İstanbullular ile kentten transit olarak geçen sürücüleri rahatlatan yolu test etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay’dan yolla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“KIYMETLİ BİR AKIŞ YOLU OLDU”

“E-5 diye bildiğimiz, D100 karayoluyla TEM otoyolu arasındaki geçişi Maltepe sınırlarından Sancaktepe'ye doğru geçişi kolaylaştıracak, hızlandıracak 6 kilometreye yakın bir yol imalatımız oldu. Sıkı bir çalışma yürüttü arkadaşlar. Komşu ilişkileri planladılar, özellikle bir kısım fabrika, lojistik alan, yeşil alanlarla ilgili. Burada bir başka özel konum olan Maltepe Üniversitesi'nin giriş çıkışıyla ilgili de süreci olgunlaştırdılar. Değerli bir bypass yolu oldu. Artık Anadolu Yakası'nda, D100'deki sıkışıklıktan ya da Maltepe çıkışında insanların kolayca TEM otoyoluna erişmeleri noktasında kıymetli bir akış yolu oldu. İnsanların hayatını oldukça kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Yol testi gezisinde İmamoğlu’na; Maltepe Belediye Başkanı Ali Çelik, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve Maltepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar da eşlik etti.

TAŞKINLARA NEDEN OLAN DERE ISLAH EDİLDİ

İBB tarafından yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra arasındaki yol projesi ile D-100 otoyolu; 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş yol olarak hizmet verecek. Maltepe Cezaevi, Maltepe Üniversitesi ve Narcity bağlantılarında toplam 6 adet kavşak yapıldı. Böylece, Büyükyalı ile Samandıra Kavşakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde zaman zaman 1 saate kadar çıkan ulaşım süresi, 10 dakikaya düştü. Çalışmalar kapsamında ayrıca, Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak (Çiftlik Yolu) Hayat Su ve Alkanlar Elektrik bölgesinde yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşti. Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu. Proje güzergahında bulunan 254 adet ağacın transplantasyonu (nakli) yapıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLEN İMALATLAR

200.000 metrekarelik yol imalatı. 6 adet kavşak imalatı. 18.000 metrekarelik “toprakarme” duvar imalatı. 4.000 metrekarelik taş duvar imalatı. 800 metresi kapalı kesit dere olmak üzere, toplam 3.750 metrelik dere ıslahı. 15.000 metre atık su ve yağmur suyu hattı. 10 adet alt ve üst geçit. 7 adet kapalı kesit dere geçiş imalatı. 10 adet yağmur suyu menfez imalatı. Asfalt işleri. 23.000 ton binder ve 22.000 ton aşınma imalatı. 15.000 bin metre oto korkuluk işlemleri. Samandıra gişeler mevkiinde, 35 metre uzunluğunda 10x5 metre ebatlarında 1 adet alt geçit. 50.000 metrekarelik yol imalatı. Aydınlatma imalatları. Yatay-düşey trafik işaret ve levhaları. Proje maliyeti 285 milyon TL olarak gerçekleşti.

#ekrem imamoğlu #ibb #başkan #maltepe #D100 #TEM #Bağlantı yolu
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