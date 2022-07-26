Son Dakika
Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da AKP'li Deniz Köken ile birlikte kurdale kesti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi’ni İstanbul'un her köşesine taşımaya devam ediyor. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde hizmete açılan merkezin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken birlikte katılıp, kurdaleyi birlikte kestiler.
İSTANBUL 26.07.2022, 12:17 26.07.2022, 12:50 Murat Aydın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi’ni İstanbul'un her köşesine taşımaya devam ediyor. Edirnekapı, Küçükçekmece, Üsküdar, Kartal ve Şile ilçelerinden sonra 6. Merkez Eyüpsultan ilçesinde açıldı. Merkezlerde sağlık hizmetlerinin yanı sıra vektörle mücadele ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde hizmete açılan merkezin açılışına İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Eyüpsultan'ın Ak Partili Belediye Başkanı Deniz Köken birlikte katılıp, kurdaleyi birlikte kestiler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 26 Temmuz 2022
|İmsak
|03:59
|Güneş
|05:47
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:34
|Yatsı
|22:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Yeni Sayımız Tümü
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016