Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da AKP'li Deniz Köken ile birlikte kurdale kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi’ni İstanbul'un her köşesine taşımaya devam ediyor. Edirnekapı, Küçükçekmece, Üsküdar, Kartal ve Şile ilçelerinden sonra 6. Merkez Eyüpsultan ilçesinde açıldı. Merkezlerde sağlık hizmetlerinin yanı sıra vektörle mücadele ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek. Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde hizmete açılan merkezin açılışına İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Eyüpsultan'ın Ak Partili Belediye Başkanı Deniz Köken birlikte katılıp, kurdaleyi birlikte kestiler.