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BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK KAVŞAK HİZMETE AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek, Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesini tamamladı.

İSTANBUL 20.06.2022, 19:40 Murat Aydın
BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK KAVŞAK HİZMETE AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü ve Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek, Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesini tamamladı. Projenin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Artık İstanbul’da ilçe belediyeleriyle kavga eden değil iletişim halinde olan, ortak akılla hareket eden, ilçelerin problemleri için çözüm masaları kuran bir büyükşehir yönetimi ve başkanı var. 16 milyon İstanbul için çalışan, alın teri döken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm emekçi kardeşlerimi de yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Beylikdüzü ile Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda giderecek olan Haramidere Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesinin yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Düzenlenen açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ile Sibel Özdemir, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Projenin detaylarıyla ilgili bilgiler veren Arif Gürkan Alpay, “Proje yapılmadan önce Avcılar’ın Cihangir-Ambarlı gibi mahallelerinin güneyinden gelen araçlar ile bölgedeki ticari işletmeler ve TIR garajlarındaki araçlar Ambarlı Limanı’na ya da Yakuplu’ya ulaşabilmek için Haramidere Kavşağı’nı kullanmak zorunda kalıyordu. Proje kapsamında mevcut trafik akışı bir gidiş bir geliş olan Sarızeybek Caddesi ve devamındaki Ambarlı Caddesi iki şeritli bölünmüş yola dönüştürüldü. Ambarlı Caddesi üzerinde, 350 metre uzunluğunda alt geçit yapılarak alt geçit üzerinden döner kavşak oluşturulmuş ve bu sayede kesintisiz ulaşım koridoru sağlanmıştır. Bu sayede yoğun olan D-100 Karayolu’nun Haramidere Kavşağının yükü de önemli bir şekilde rahatlatılmış ve D-100 Karayolu bypass edilmiştir.” diye konuştu.

“Ulaşım, kent yaşamının en önemli kavramlarından biridir”

Projeyle Beylikdüzü ve Avcılar arasında trafikte rahatlamanın olacağını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada Beylikdüzü ve Avcılar ilçemizde yaşayan insanların nefes alacağı projeyi açmak için toplandık. Bir hayalimizi daha gerçekleştiren İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Artık İstanbul’da ilçe belediyeleriyle kavga eden değil iletişim halinde olan, ortak akılla hareket eden, ilçelerin problemleri için çözüm masaları kuran bir büyükşehir yönetimi ve başkanı var. 16 milyon İstanbullu için çalışan, alın teri döken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm emekçi kardeşlerimi de yürekten tebrik ediyorum. Ulaşım, kent yaşamının en önemli kavramlarından biridir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu proje ile Avcılar ve Beylikdüzü ilçeleri arasında ilk kez direkt bir bağlantı olacak. Biz bir taraftan bölgede yaşayan komşularımızı rahatlatırken bir taraftan da ülke ekonomisi için canla başla çalışan sanayici dostlarımızın işlerini kolaylaştırıyoruz. Dün olduğu bugün de yarın da gelecekte de bu topraklar için üretenin, emek verenin ve bu topraklarda huzurla yaşamak isteyenlerin yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık’tan metro uyarısı

Açılışta yaptığı konuşmasında İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının bakanlık onayını beklediğini hatırlatan Başkan Çalık, “Ben biliyorum ki tüm engellemelere rağmen Ekrem başkanımız, metro projesini de hayata geçirecek. Engellemeye çalışan arkadaşlara uyarılarımı ben bu kürsüden yapayım. Gelsinler bu toplum için hep birlikte omuz omuza mücadele edelim. Tek bir imzayı bizden esirgemesinler. Bu kentin metroya ihtiyacı var. Ama ben bu metronun bu kente geleceğine yürekten inanıyorum. Bizim anlayışımıza göre çılgın proje milletin dertlerine gerçekçi çözümler üreten projelerdir. Büyük cümleler kuran değil yaptıklarıyla milletin nefes almasını sağlayan icraatlardır.” ifadelerini kullandı.

“Bu hattın bitirilmesiyle başka bir bağlantı yolunu da yakın zamanda hayata geçireceğiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projenin Bey-San, Haramidere ve Organize Sanayi Bölgesinin yoğunluğunu karşılayacağını belirterek, “Bu konu yıllardır dile getirilirdi. Gelip bunu bitirmek, hediye etmek bize nasip oldu. Bu hattın bitirilmesiyle başka bir bağlantı yolunu da yakın zamanda hayata geçireceğiz. 200 bin metrekareye yakın alan nitelikli hale gelecek. Hem yol kenarları hem Liman Caddesi hem de Sarızeybek Caddesi üzerindeki yeşil alan çalışmaları var. Çalışmalar tamamlandığında yeşil bir alana kavuşmak bölgeye büyük bir moral verecektir” ifadelerini kullandı.

#beylikdüzü #Avcılar #trafik #EkramİMamoğyu #ibb #haramidere #Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
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