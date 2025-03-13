Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Satışların il sıralamalarında İstanbul zirveyi bırakmazken, en az konut satışının olduğu illerin başını Ardahan çekti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışında da Rusya Federasyonu vatandaşları zirveyi yine kaptırmadı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülke genelinde Konut Satış İstatistikleri'nde Şubat ayı rakamlarını açıkladı.

112 bin 818 konutun satıldığı Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 20,1 oranında arttı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre konut satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 29,1 artarken, ipotekli konut satışları 16 bin 778 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 96 bin 40 oldu.

Şubat ayı istatistiklerinde ilk el konut satış sayısı 33 bin 784 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışlarında 79 bin 34 konut el değiştirdiği belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 oldu.

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, ülke uyruklarına göre en fazla konut satışlarında Rusya Federasyonu'nu 133 ile İran ve 99 ile Irak vatandaşları izledi.