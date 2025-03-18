Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Ramazan ayına özel programlarında yine özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından hazırlanan İstanbul Mushafı,Sakarya’da sanatseverle buluşuyor. Sergi 19 Mart Çarşamba günü OSM’de keyifli bir söyleşiyle başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan kültür sanat etkinlikleri yine önemli bir programa daha imza atıyor.

Daha önceCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan İstanbul Mushafı, Sakarya sanatseverlerle buluşuyor.

ÜNLÜ USTANIN EL EMEĞİYLE

Hattat Hüseyin Kutlu’nun konuşmacı olarak katılacağı İstanbul Mushafı Sergisi adlı sergi ve söyleşi programı, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.30’da Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) başlayacak.

OSM’nin hafta içi 08.30-22.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-22.00 arasında açık olduğu bildirildi.

İSTANBUL MUSHAFI HAKKINDA

Mushaf'ın kağıtlarının yapımında 200 bin tabaka kâğıt için toplamda 800 bin organik yumurtanın akı kullanıldı.

Kufi, maşrık kufisi, tezyini kufi, kayrevan kufisi, mağribi, muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, ta'lik ve icaze olmak üzere 11 farklı hat çeşidi kullanılan eserde, yine her biri farklı olmak üzere 62 adet sayfa tasarımı yapıldı.

İslam sanatlarına katkı sunmayı amaçlayan eser, 59'a 45 milimetre ebadında aharlı el yapımı kağıtlara aynı baskı tekniğiyle tek cilt halinde hazırlandı.