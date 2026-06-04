İstanbul Maltepeliler Yaz Gezileri'nin ilk programında dünya su mimarisinin başyapıtı olarak kabul edilen Mağlova Su Kemeri'ni ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin Yaz Gezileri'nin haziran ayı programı, Kemerburgaz Kent Ormanı Mağlova Bölümü ziyaretiyle başladı.

Katılımcılar, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yürüyüş yaparak Gözetleme Kulesi'ne ulaştı. Katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirip Gözetleme Kulesi'nde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Gezide daha sonra Maltepeliler, Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi üzerinde yapılmış, dünya su mimarisinin başyapıtlarından Mağlova Su Kemerini ziyaret ederek toplu fotoğraf çektirdi.

24 Haziran tarihine dek ücretsiz organize edilecek programda Polonezköy Tabiat Parkı Yürüyüş Parkuru, Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Maslak semtindeki Maslak Kasrı ziyaret edilecek.

Etkinlikleri takip etmek ve etkinliklere katılmak için www.maltepe.bel.tr adresi ve Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesapları takip edilebilir.