İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden yerel yönetim, ilçe genelinde bahar bakımı ve yaza hazırlık çalışmalarını başlattı.

Hazırlıklar kapsamında sahada görev yapan ekipler, kış mevsiminde zarar gören alanlarda kapsamlı bir çalışma yürüterek hem çevre düzenlemelerini gerçekleştiriyor hem de alanları mevsimsel kullanıma hazır hale getiriyor.

Beylikdüzü'nün yeşil dokusunun korunması ve geliştirilmesinin öncelikli olarak ele alındığı çalışmalarla; yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, spor sahaları ve ortak kullanım noktaları detaylı şekilde temizlenerek vatandaşların doğayla iç içe, düzenli ve konforlu ortamlarda vakit geçirmesi sağlanıyor.