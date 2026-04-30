Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '4 Mevsim Kocaeli 13. Ulusal Fotoğraf Yarışması' için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 8 Kasım 2026 olan yarışma fotoğraf tutkunlarını Kocaeli'nin doğal, kültürel ve görsel zenginliklerini kadrajlamaya davet ediyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğinde hayata geçirilen yarışma, bu yıl 'Gözlerinize İnanacaksınız' teması ile genişleyen kapsamı ve zengin içerik yapısıyla öne çıkarken fotoğraf tutkunlarını her mevsimin kendine özgü güzelliklerini kadrajlarına yansıtmaya davet ediyor.

BU YILIN TEMASI 'GÖZLERİNİZE İNANACAKSINIZ

Bu yıl teması 'Gözlerinize İnanacaksınız' olarak belirlenen yarışma doğrultusunda katılımcılardan; Kocaeli'nin dört mevsime yayılan doğal zenginliklerini, turizm potansiyelini, kültürel çeşitliliği ve insan hikâyelerini, belediye hizmetleri ve kentin havadan ve su altından estetik bir bakış açısıyla fotoğraf karelerine yansıtmaları bekleniyor.

Katılımcıların, kentin saklı kalmış güzelliklerini özgün bakış açılarıyla keşfederek görünür kılmaları ve izleyicide hayranlık uyandıran güçlü görsel hikâyeler oluşturmaları amaçlanıyor.

YARIŞMA 4 ANA KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Yarışma, bu yıl Kocaeli'de Turizm ve Kültürel Yaşam, Büyükşehir Kocaeli, Havadan Kocaeli ve Su Altı Kocaeli olmak üzere dört ana kategoride düzenlenecek. 'Turizm ve Kültürel Yaşam' kategorisinde turistik noktalar, doğal ve tarihi alanlar ile yerel kültür öne çıkarken; 'Büyükşehir Kocaeli' kategorisinde projeler ve sosyal-kültürel çalışmalar belgelenebilecek. 'Havadan Kocaeli' kategorisi drone çekimleriyle kenti farklı bir açıdan sunmayı amaçlarken, 'Su Altı Kocaeli' kategorisi ise İzmit Körfezi'nde yeniden canlanan su altı yaşamını ve biyolojik çeşitliliği görünür kılmayı hedefliyor.

HER KATEGORİDE BÜYÜK ÖDÜLLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada dereceye giren fotoğrafçılar büyük ödüllerle ödüllendirilecek. Her bir kategori için birincilik ödülü 50.000 TL, ikincilik 30.000 TL, üçüncülük 20.000 TL, Kartpostal Kocaeli Özel Ödülü: 15.000 TL ve sergilemeye hak kazanan eserler için 3.500 TL para ödülü takdim edilecek.

SON BAŞVURU 8 KASIM 2026

4 Mevsim Kocaeli yarışması için son başvuru tarihi 8 Kasım 2026 olarak belirlenirken, seçici kurul değerlendirmesi 18 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 23 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. Yarışmaya başvurular yalnızca dijital ortamda, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun online sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, başvuru yapmak isteyenler https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-kocaeli-13-ulusal-fotograf-yarismasi-tr sitesinden yarışmaya dair tüm bilgilere ulaşabilecek. Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar; doğayı, kenti, insanı ve yaşamı bir araya getiren bu prestijli organizasyona davet ediliyor.