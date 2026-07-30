Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden kültür, tarih ve turizmi tek çatı altında buluşturan dijital platform https://kesfet.balikesir.bel.tr yayına girdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kentin kültürel, tarihi ve turistik değerlerini tek bir platformda buluşturan 'Keşfet Balıkesir' internet sitesi hizmete açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen platform, Balıkesir'in zengin kültürel mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilere daha erişilebilir ve kapsamlı şekilde sunmayı hedefliyor.

KENT BELLEĞİ TEK NOKTADA

Yeni dijital platform aracılığıyla ziyaretçiler, Balıkesir'in tarihine, kültürüne, turizm rotalarına ve kent belleğine dair çok sayıda bilgiye tek noktadan ulaşabilecek. Fotoğraf, video, yayın, rehber ve etkinlik içerikleriyle desteklenen site, Balıkesir'in keşfedilmesini kolaylaştıran kapsamlı bir dijital rehber niteliği taşıyor.

MÜZELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren yedi müzeye ilişkin detaylı bilgiler de platformda yer alıyor. Ziyaretçiler; Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi, Akbaş Köyü Etnografya Müzesi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Avni-Jale Özken Marmara Adalar Müzesi, İda Madra Jeopark Müzesi, Ömer Seyfettin ve Gönenli Mehmet Efendi Anı Evi ile Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi hakkında fotoğraf, video ve kapsamlı içeriklere ulaşabiliyor.