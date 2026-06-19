İstanbul Bakırköy Belediyesi 70-80-90'lar Korosu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde geçmişin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Nostalji dolu gecede vatandaşlar sevilen eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

İSTANBUL (İGFA) - Müziğin farklı kuşakları bir araya getirdiği özel bir geceye ev sahipliği yapan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Bakırköy Belediyesi 70-80-90'lar Korosu'nu ağırladı.

Geçmişe damga vuran eserlerden oluşan repertuvarıyla sahne alan koro, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Konser boyunca 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkıları seslendirilirken, salondaki vatandaşlar da eserlere eşlik etti. Müziğin birleştirici gücünün hissedildiği etkinlikte katılımcılar keyifli bir akşam geçirdi.