Bursa Nilüfer Belediyesi, Babalar Günü öncesinde belediye bünyesindeki huzurevleri ile Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde kalan babaları ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, babalarla tek tek selamlaşarak günün anısına hediye verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Babalar Günü öncesinde belediyeye bağlı huzurevleri ile Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde kalan babalara yönelik ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyaretlere Nilüfer Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel de katıldı.

Program kapsamında ilk olarak Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ne gidildi. Ardından Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'ndeki babalarla bir araya gelindi.

Ziyaretin son durağı ise Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi oldu. Tesislerde kalan babalarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Nilüfer Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, günün anısına kendilerine hediyeler verdi.

'BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ziyaretler sırasında yaşlılarla yakından ilgilenen Nilüfer Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, belediye olarak her zaman huzurevi sakinlerinin yanında olduklarını belirterek, 'Babalar Günü öncesinde huzurevlerimizde ve konuk evimizde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek istedik. Bizler için onların tecrübeleri ve varlıkları her zaman çok kıymetli. Nilüfer Belediyesi olarak buralarda konaklayan vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Bugün de onların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek ne mutlu bize. Tesislerimizde kalan tüm babalarımızın ve büyüklerimizin Babalar Günü'nü kutluyor, hepsine sağlıklı ömürler diliyorum' dedi.