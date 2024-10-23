Eğitim alanında Mardin'e büyük hizmetlerde bulunan Mardinli is adamı Dr. Zeynelabidin Erdem, Yeşilli ilçesinde kendi isminin verildiği bulvar açılışında Yeşilli ilçesine okul yaptırma sözü verdi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli ilçesinde kendi isminin verildiği Gençlik merkezi yolu bulvarı açılışına katılan İş adamı Dr.Zeynelabidin Erdem, Yeşilli belediye başkanı Hayrettin Demir'in yapmış olduğu jeste karşılık ilçeye okul yaptırma sözünü verdi.

Yeşilli belediye başkanı Hayrettin Demir, Gerek Türkiye'de olsun gerek Mardin'de olsun eğitime ve öğretime büyük destekveren değerli iş adamımız sayın Dr.Zeynelabidin Erdem ilçemize okul yaptırmak için bizlere söz verdiğini söyledi.

İlçemiz Gençlik merkezi ve Karşıyaka Mahallesini birbirine bağlayan bulvara işadamı, Sn.Dr.Zeynel Abidin Erdem ve eski belediye Başkanımız Rahmetli Mehmet Emin Demir’in isimlerini bulvara verdiklerini ifade eden Başkan Demir"Yaptığımız bu jeste karşılık İş adamı sayın .Dr.Zeynelabidin Erdem ise Yeşilli ilçemize okul yaptırma sözünü aldık. İnşallah en kısa zamanda bu okulumuzun temelini atarız.Yeşilli belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz. Tekrar sayın Dr.Zeynelabidin Erdem'e yaptığı bu eğitim desteği için kendisine teşekkür ediyorum."dedi.