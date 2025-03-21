İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından milyonlar "iradesine" sahip çıkmak için sokakta. İBB'nin Saraçhane binasındaki büyük buluşmada ise bugün üçüncü gün. Saraçhane'ye çıkan tüm yollar Valilik kararıyla kapalı ama bu kalabalığın toplanmasına engel olamadı. İşte yaşananlar...

ÖZGÜR ÖZEL: BİZ SONUÇ ALMAYA GELİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'deki konuşmasına şu ifadelerle başladı:

"İstanbul'un iradesine yapılan darbeye itiraz için buraya toplandığımızda, birbirimize söz vermiş, ant içmiştik. Çünkü biz bir miting değil sonuç almaya geliyoruz. Bu bir CHP mitingi değildir. Ancak isimlerini duyduğunuz, sloganlarını duyduğunuz, bir kaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışma ve demokrasiye sahip için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'a halkın iktidarının simge noktasına koşan tüm siyasi parti ve oluşumları ve özelikle gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz ve siyaset kurumlarını yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz."

"ANT OLSUN Kİ TAKSİM'İ GERİ ALACAĞIZ"

"Bugün Saraçhane'deyiz. Ama biz meydan kararlaştırıp miting yapmak için değil, nerede olmamız gerekiyorsa otrafa olmamız için Saraçhanedeyiz. Bundan yıllar önce hep birlikte Erdoğan Gezi Parkı'nı kesip yerine topçu kışlası yapacağım deyip, oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerini AVM yaptırmak istediğinde o gün orada nerede gerekiyordu. O gün Gezi'de, o gün Taksim'de olmamız gerekiyorduk, oradaydık! Ama o gün bugündür Takisim'i işçi, emekçi, gençlere yasaklıyor. Ant olsun ki Taksim'i geri alacağız.

Bugün, Saraçhane meydanı boşuna seçilmiş bir eylem alanı değildir. Saraçhane, İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında Erdoğan'dan alıp artık İstanbul'un tepesinde helikopterle gezip Arap şeyhlerine kupalar süsü vermenden... Artık İstanbul'a karşı kent suçları işleyip Gökdelenler yaptırıp o kentin rantını yandaşına peşkeş çekmenden bıktım. Artık, satacak bir şey kalmayınca, Katarlılara vermek üzere güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim."

"İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA UÇAKLARI, KONVOYLARI, BÜROKRATLARI YOKTU"

"Ekrem başkan 2019'da emaneti aldı, almadan önce 19 gün oylarını çalmak, mazbatasını çalmak, İstanbul'u temsil etmemek istedi, hep beraber direndik, oradaydınız, oradaydık, hep beraber mazbatayı söke söke aldık. Sonra utanmadan sıkılmadan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle YSK verilmiş mazbatayı iptal etti ve seçimleri yenilerdi. AKP o zaman dediler ki biz İmamoğlu'na biz 23 Haziran'da İmamoğlu'na 'Osmanlı tokadı atacağız' dediler. O gün fark 13 bindi. Beyler mehter marşıyla İstanbul'a geldiler. Onlarca bakanı ve bürokratıyla geldiler. İmamoğlu'nun ise uçakları, konvoyları, bürokratları yoktu. Ama her yaştan böyle genç yol arkadaşları vardı arkasında. İşte o gün hep birlikte 806 bin oy farkla bir kez daha İmamoğlu'na burası emanet edildi.

"ERDOĞAN İMAMOĞLU'NDAN HAT TRİCK YEDİ"

5 yıl sonra karşısına yeni bir bakan çıkardılar, İstanbullular ona 'git işine bak' dedi. Bu kez 1 milyon oyla bundan 12 ay önce son kez İmamoğlu belediye başkanı seçildi. Futboldan anladığını söyleyen Tayyip beye şunu söyleyelim, İmamoğlu Tayyip beyi 4 maçta da yendi, Tayyip beyi kümeye gönderdi. Partisinde hiç seçim kaybetemyen Tayyip bey, İmamoğlu'ndan ilk golü Beylikdüzü'nde yemişti, burada da İmamoğlu'ndan hat trick yedi.

"ERDOĞAN BU BİNAYA HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GİRMEYE ÇALIŞIYOR"

İşte bu hazımsızlık, bugün de seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmesine, Erdoğan’ın her fırsatta milli iradeden bahsetmesine, sandığı övmesine rağmen, ilk kez seçimi kaybettikten sonra İmamoğlu’nun belini bükemeyeceğini gördüğü için yargı sopası eliyle bileğini kırmaya, bu binaya hukuksuz bir şekilde girmeye çalışıyor.

Bunun için buraya bir kayyum atamak, bu binada işe girmiş 40 bine yakın, her siyasi görüşten, liyakatli, kimi sağcı, kimi solcu, kimi başörtülü, kimi başı açık, ama halkın içinden gelen, ihtiyacı olan başarılı gençleri buradan çıkarmak istiyor. Şimdi bu binaya kayyum atayıp gençleri işten çıkarmak, yerine kendi gençlik kollarını doldurmak istiyor.

Bu yüzden biz, 19 Mart darbe girişiminden itibaren buradayız, nöbetteyiz, direnişteyiz. Burayı Erdoğan’ın kayyumuna vermeyeceğiz.

"YARIN ÇAĞLAYAN’DA OLACAĞIZ"

Ekrem Başkanımız yarın Vatan Emniyet’ten alınıp Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğünde, tarih önünde yargılanmak için değil, dünyanın en kararlı siyasetçisine soru soranların cevaplarını yargılamak üzere Çağlayan’da olacak. O zaman biz de Çağlayan’da olacağız.

Dünyanın tüm televizyonları burada izlerken biz içindeyiz, ne kadar görüyorsunuz bilmiyoruz ama tüm dünya ve Türkiye, Erdoğan'ın istibdat ve baskı ve yasak rejimi sallanmaktadır, çökmek üzeredir.

"TAYYİP BAK BUGÜN BURADA 210 BİN KİŞİYİZ"

Ey Erdoğan, 19 Mart darbesine kalkıştığın sabah, İstanbul'da 5 gün süre ile eylem yapmayı yasaklamış, kalkışanlar dağıtılacaktır demiştin. Tayyip bey, ilk gece bu meydanda 120 bin kişi vardı. Yarın yok dedin, dün gece burada 160 bin kişi vardı. Dün televizyonu izlerken elindeki kumandayı kırmışsın, yere atmışsın. O sırada ben 21 ile 14 büyükşehir ve Tüm Türkiye'de örgütmüzü eyleme davet ederken demişsin ki İstanbul başta olmak üzere yarın akşam Özgür Özel'in çağırısıyla bir kalabalık toplanır bir eylem olursa o Valiyi, o emniyet müdürünü görevden alacağım demişsin. Anadolu tehdit ettin, bugün hiçbir ilde eylem olamayacak dedin. Tayyip bak bugün burada 210 bin kişiyiz.

"SAYIN ERDOĞAN İÇİŞLERİ BAKANI TELEFONUNU BEKLİYOR"

Sayın Erdoğan İçişleri Bakanı telefonunu bekliyor. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünü görevden almazsan görevden almazsan hatırım kalır. Ama performans ölçün buysa kıyma onlara çünkü değil yenileri kendin gelsen, İstanbul'a Vali olsan yine toplanacağız. Ant olsun ki Saraçhane, Vatan Emniyet, Taksim bizimdir."