İstanbul Bayakşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumuhiyet Savcılığı tarafından hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk ifadesini verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin 120 sayfa olduğu ifade edildi.

Suçlamaları reddeden İmamoğlu, önümüzdeki günlerde terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk kez ifade verdi. İfade sürecinin tamamlandığı ve İmamoğlu’nun suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Gösterilen bazı kişilerin fotoğrafları hakkında da yorum yapmayı reddeden İmamoğlu, sürecin tamamen siyasi bir müdahale olduğunu savundu.

Özellikle gizli tanık beyanlarıyla ilgili 28 soruya "Bu soruyu muhatap almıyorum" cevabını veren İmamoğlu, MASAK raporlarıyla ilgili sorulara da "Raporu görmediğim için değerlendirme yapamıyorum" dedi.

KENDİSİYLE BERABER GÖZALTINA ALINAN İSİMLER SORULDU

Ekrem İmaoğlu, kendisiyle beraber gözaltına alınan isimlerin fotoğraflarını yer aldığı belgeyle ilgili olarak kendisine sorulan "Yukarıdaki tabloda ad soyad ve fotoğrafları bulunan şahısları tanıyor musunuz? Tanıyorsanız nerede ve ne şekilde tanıştınız? İsimleri okunarak sorulan şahısların herhangi bir ticari faaliyetleri (firma) var mıdır? Şahıslarla ticari bir ilişkiniz var mıdır? Detaylı olarak açıklayınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda cevap vermek durumunda olduğum muhtelif soruların içeriğini anlamış bulunmaktayım. Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahele ve mücadele modelidir. Bu mücadele biçimi ne yazık ki bir yargı tacizi şeklinde tarafıma yıllardır sürdürülmektedir. Muhtelif çeşitleriyle hakkımda açılan davalar ve sürdürülen soruşturmalar daha gözaltına alınmadan bir gün önce kreşlerin kapatılmasıyla ilgili tarafıma tebliğ edilen soruşturma belgesi gösteriyor ki, halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim."

İmamoğlu'nun, "terör örgütü ile ilişki" iddialarının da yer aldığı dosya kapsamında yarın akşam saat 21.00’de adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında da savcılığa ifade vermesi bekleniyor.