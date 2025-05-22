Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü öğrencilerinin kurduğu Veri Bilimi Topluluğu tarafından organize edilen ve alanında düzenlenen ilk yarışma olma özelliğine sahip, “Lise Öğrencileri Veri Olimpiyatı" başlıyor.BURSA (İGFA) - BTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü öğrencilerinin kuruluşuna öncülük ettiği, diğer fakülte ve bölüm öğrencilerinin de görev aldığı Veri Bilimi Topluluğu, erken yaş döneminde veri okuryazarlığı bilincini artırmak ve gençlerin veri bilimine olan ilgisine destek amacıyla, “Lise Öğrencileri Veri Olimpiyatı" düzenledi.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan BTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Bilen, etkinliğe kırkın üzerinde lise öğrencisinin oluşturduğu 15 takımın katılacağını bildirdi. Veri olimpiyatına katılan öğrencilerin, Türkiye İtibar Akademisi’nin özel veri seti üzerinde çalışarak R programlama dili ile veri analizini yaparak, analitik düşünme, veri görselleştirme ve veri odaklı problem çözme gibi becerilerini uygulamalı olarak sergileme fırsatı bulacaklarını aktardı.

Açıklamasında Veri Olimpiyatı öncesinde katılımcılara BTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Öğüt tarafından dört oturumluk temel R programlama eğitimi verildiğine de değinen Bilen, lise öğrencilerinin Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Uğur Yaraşık koordinatörlüğünde yarışmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Bilen, BTÜ’nün toplumsal fayda hedefleri doğrultusunda düzenlenen Lise Öğrencileri Veri Olimpiyatı’nın Yıldırım Belediyesinin katkıları ve ev sahipliğinde, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi’nin katılımı ile 23 Mayıs 2025 Cuma günü Yıldırım ilçe merkezinde bulunan Hançerli Medresesinde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Açıklamasının son bölümünde BTÜ’nün düzenlediği Veri Olimpiyatlarının Türkiye'de veri bilimi alanında lise düzeyinde düzenlenen ilk yarışma olduğunun da altını çizen Bilen, genç yaşta veri okuryazarlığı bilincini artırmak ve geleceğin veri bilimcilerini desteklemek açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti. Doç. Dr. Bilen, “Lise Öğrencileri Veri Olimpiyatı” gibi önemli bir etkinliğin BTÜ Veri Bilimi Topluluğu’nca ilerleyen süreçte Bursa ili çapında yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.