Emniyet filosuna 2 yeni motosiklet daha katıldı; Edirne genelindeki Yunus timlerinin motosiklet sayısı 18'e yükseldi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus Polisleri için tahsis edilen 2 yeni motosiklet, önceki akşam Eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle hizmete alındı. Törenin ardından Yunus timleri kent merkezinde ve mahallelerde uygulama gerçekleştirerek vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim yaptı.

Keşan Eski Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak, emniyet teşkilatı mensupları, Keşan'da görev yapan motosikletli Yunus Polisleri ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen Yunus timleri katıldı.

Edinilen bilgiye göre bağışlar ile alınan 6 yeni Yunus motosikleti tahsis edildi. Bu motosikletlerin 2'si Edirne Merkez'e, 2'si Keşan'a, 2'si ise Uzunköprü'ye gönderildi.

Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte Edirne genelindeki Yunus timlerinin kullandığı motosiklet sayısı 18'e yükseldi. Bunların 8'i Edirne Merkez'de, 6'sı Keşan'da, 4'ü ise Uzunköprü'de görev yapacak.

Tören sonrasında Yunus ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda asayiş ve trafik yönünden denetim gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli mahallelerde uygulamalarını sürdüren ekipler, vatandaşların güvenliği için kontroller yaptı.

Yetkililer, yeni motosikletlerin özellikle şehir içindeki olaylara daha kısa sürede müdahale edilmesine katkı sağlayacağını, asayiş hizmetlerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini artıracağını ifade etti.