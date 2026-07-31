İstanbul Maltepe'de mahalle parkları yaz akşamlarında müziğin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin yaz boyunca ilçenin farklı noktalarında düzenlediği Açık Hava Konserleri, bu kez Gülensu ve Gülsuyu mahallelerine gerçekleşti.

Kent Orkestrası, 29 Temmuz akşamı Gülensu Mahallesi Nurettin Sözen Parkı'nda, 30 Temmuz akşamı ise Gülsuyu Mahallesi Pınar Sokak Parkı'nda sahne aldı. Ücretsiz gerçekleştirilen konserlerde mahalle sakinleri yaz akşamlarını canlı müzik eşliğinde geçirme fırsatı buldular.

Maltepe Belediyesi'nin 'Sandalyeni Kap Gel' çağrısıyla düzenlenen konserler, yaz boyunca farklı mahallelerde kültür ve sanatı parklara taşıyarak komşuluk buluşmalarına da ev sahipliği yapıyor.