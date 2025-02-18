BDDK’nın kararına göre, tüketici kredilerinde 125.000 TL ve altındaki tutarlar için 36 ay, 125.000 TL ile 250.000 TL arasındaki tutarlar için 24 ay, 250.000 TL üzerindeki tutarlar için ise 12 ay vade sınırı getirildi.

Bankaların finans ürünleriyle ilgili teklifleri tek ekranda karşılaştırma olanağı sunan Enuygunfinans.com kredi vadelerindeki yeni limitleri değerlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerinin limitlerinde ve vade sürelerinde güncelleme yaptı.



BDDK’nın açıklamasına göre, tüketici kredisi tutarı 125.000 TL ve altında ise 36 ay, 125.000 TL ile 250.000 TL arasında 24 ay, 250.000 TL’nin üzerinde ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.



BDDK, en son Haziran 2022'de kredi vade sınırlarını belirlemişti. 2022 yılındaki karara göre, 50.000 TL ve altı tüketici kredileri için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arası için 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlar için ise 12 ay vade sınırı uygulanıyordu.

Daha önce 36 ay vadeye kadar 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılırken, yeni kararla birlikte 125.000 TL kredi kullanılabilecek.

Enuygunfinans.com İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, kredilerdeki vade sınırlarını değerlendirerek şunları söyledi: “Bu güncelleme ile birlikte, bankaların müşterilerine sunduğu yüksek tutarlı kredilerde daha esnek ödeme vadeleri, tüketici kredilerine olan talebi artıracaktır. Düzenlemenin, piyasadaki nakit akışını canlandırarak özellikle hanehalkı harcamaları ve ticaret üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Kararın açıklanmasının ardından, dijital ortamlardaki arama hacimlerine baktığımızda da yine bu etkiyi kredi kanadında gözlemleyebiliyoruz.

Tüketici kredisi kullanmayı düşünenlere, kredi başvurusu öncesinde gelir ve bütçelerine uygun bir planlama yapmalarını öneriyoruz. Gelir-gider dengesine dikkat edilmeden alınan krediler, ilerleyen dönemde ödeme güçlüğü yaşanmasına neden olabilir. Enuygunfinans.com olarak, kullanıcılarımıza tek platformda bankacılık ürünlerini sunmaya ve finansal durumlarına en uygun çözümleri bulmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz.”