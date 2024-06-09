İETT, İstanbul’da daha konforlu toplu taşıma için ortak akıl ile yeni çözümler geliştirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da 153 yıllık köklü tarihi, bilgi birikimi ve tecrübesi ile toplu ulaşımın en büyük kurumu olan İETT, katılımcı yönetim vizyonu ile tüm ilçelerden gelen talepleri yerinde alarak ortak akıl ile toplu ulaşımda yeni çözümler geliştiriyor.

Nüfusu ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük olan İstanbul’da raylı sistem yatırımları hızla hayata geçerken, hali hazırda toplu ulaşımın yaklaşık %54’ü lastik tekerlekli ulaşım ile gerçekleşiyor. Dünyanın farklı metropollerinde birden fazla kurum bu işletmeyi sağlarken İstanbul’da İETT, tüm otobüs, metrobüs, tarihi tramvay ve tünel seferlerini tek başına gerçekleştirerek 1 günde 5 milyon yolcu taşıyor.

İETT’nin 1 günde gerçekleştirdiği bu faaliyetlerde 6 bin 652 araç görev alıyor, 832 farklı hatta 62 bin sefer yapılarak 1 günde 1 milyon 255 bin kilometre mesafe kat ediliyor. İETT’nin 1 günde kat ettiği bu mesafe Ekvator’un tam 32 katına ulaşırken, taşıdığı yolcu sayısı ise Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan fazla.

TÜM İLÇELERDE TOPLANTI YAPACAK

İETT operasyonlarını her gün başarıyla sürdürürken, İstanbulluların toplu ulaşım hizmetinden daha konforlu ve daha rasyonel faydalanabilmesi için de katılımcı yönetim vizyonu ile ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar ile bir araya geliyor.

Bu buluşmaların ilki ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Sayın Mithat Bülent Özmen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Duran, İlçe Jandarma Komutanı Zeki Güller, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcileri ile İETT’den ve Eyüpsultan Belediyesi’nden tüm üst düzey yöneticiler katıldı.