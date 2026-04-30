İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vali ve emniyet teşkilatındaki yeni atamalar sonrası yayımladığı mesajda, göreve başlayan isimleri tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleştirilen vali ve Emniyet Genel Müdürü atamalarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında yeni görevlere atanan mesai arkadaşlarını tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Görevlerini devrederek farklı görevlere atanan yöneticilere de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, kamu yönetiminde sürekliliğin önemine dikkat çekti.

Mesajında 'Kadirşinas milletimizin emrinde' vurgusuna yer veren Bakan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.