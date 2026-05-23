İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara önemli uyarılar yaptı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarımızda trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı.

Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal; telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir.

Lütfen;

Hız kurallarına uyalım.

Emniyet kemerimizi mutlaka takalım.

Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım.

Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım.

Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım.

Unutmayalım; bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir.

Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.' ifadelerini kullandı.