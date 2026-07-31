İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul İtfaiyesi Balıkesir'de çıkan orman yangını için gece 3 sularında bölgeye intikal etti. Balıkesir Gömeç ilçesindeki yangına hemen müdahale eden İstanbul İtfaiyesi ekipleri, sabah saat 6'da Ayvalık ilçesi Kozakyolu üzerindeki yangına, Balıkesir ve Kocaeli itfaiyesi ile eş zamanlı söndürme ve soğutma çalışmalarına başladı. İstanbul İtfaiyesi'nin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Gömeç'in Kumgedik kırsal mahallesi mezarlık yakınlarında, dün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. AFAD yangına müdahale etmesi için İstanbul İtfaiyesinden yardım talep etti. Bunun üzerine yola çıkan İstanbul İtfaiyesi gece 2.30 sularında Balıkesir'e vardı.

40 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

21 İtfaiye eri, bakım onarım amirliğinden 3 kişi, Hızır Acil Ambulans ekibinden 4 kişi, İtfaiye bakım onarım aracı İtfaiye kamyonet aracı,1 Hızır Acil Ambulans, Sancaktepe'den 7 tonluk itfaiye su ikmal aracı, Ataşehir'den 7 tonluk itfaiye su ikmal aracı, Pendik'ten 7 tonluk itfaiye su ikmal aracı, Tuzla'dan 7 tonluk itfaiye su ikmal aracı, geceden bu yana Balıkesir'de yangına müdahale ediyor.

Balıkesir ili Gömeç ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere ivedilikle itfaiye aracı, su tankeri ve iş makinesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.