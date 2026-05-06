Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda, ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve yol açma çalışmalarına başlandı.

Heyelan sırasında yol kenarında park halindeki yabancı plakalı bir tırda hasar oluşurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Arhavi-Hopa-Sarp bölünmüş devlet yolunun 33 kilometresinde, yamaçtan kopan taş ve kaya kütleleri Sarp - Hopa istikametindeki yola sürüklendi.

Artvin'de Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yabancı plakalı bir tırın hasar aldığı olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

