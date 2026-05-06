Düzce kent merkezinde kaldırımların araçlar tarafından park alanı olarak kullanılması, yayaların tepkisine neden oluyor. Özellikle bebek arabalı vatandaşlar ile engelliler, kaldırımları kullanamayınca yola inmek zorunda kalıyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de birçok noktada sürücülerin araçlarını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle yayaların güvenli geçişi engelleniyor. Kaldırımlarda ilerleyemeyen vatandaşlar, akan trafikte yürümek zorunda kaldıklarını belirterek durumun tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar, bu durumun günlük yaşamı zorlaştırdığını ve özellikle engelli bireyler için ciddi risk taşıdığını dile getirirken bebek arabasıyla yürüyen aileler de kaldırımların işgal edilmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, yayaların can güvenliğini tehlikeye atan bu soruna karşı denetimlerin artırılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor.