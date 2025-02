Sürekli sızlanan kişilerle iletişim kurmak ciddi bir problemdir. İnsanların hiçbir şeyden memnun olmamaları ya da her şeyi eleştirecek bir konuya dönüştürmeleri pek çok farklı sebep dolayısıyla meydana gelebilir. Aile, Çift ve Evlilik Danışmanı Anila Çelik konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çiftler arasında iletişim sızlanma gibi problemlerin giderilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Eşiniz sürekli olarak sızlanıyorsa ve yaptıklarınızdan memnun olmadığını dile getiriyor onunla iletişim kurmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde birbirinizin yanında kendinizi mutsuz hissedecek ve iç dünyanıza karanlık çökmesine yol açacaksınız.

Hiçbir şeyi beğenmeyen kişiler ile baş etmek her zaman kolay değildir. Sızlanma genellikle psikolojik bir gereksinim sebebiyle meydana gelir. Dolayısıyla bu kişilerle nasıl baş edeceğinizi bilmek için öncelikle kişinin neden bu gibi bir sorun yaşıyor olduğunu anlamanız gerekir.

KİMLER SÜREKLİ SIZLANIR?

Hiçbir şeyden memnun olmayan ve her şeyi eleştirecek bir konu haline getiren kişiler genellikle depresif, pasif agresif, narsistik ve obsesif kişilik yapılarında olan kişilerdir. Bu karakter yapılarının her biri kendine ait farklı özelliklere sahip olabilir. Örneğin pasif agresif kişiler üzerlerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmemek için her türlü sızlanmayı gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra depresif kişiler tam tersi sürekli sızlanansalar bile bütün güçleri ile sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırlar. Narsisist yapıya sahip kişiler ise sızlanmadan çok eleştiri tarzında konuşmayı tercih ederler. Objektifler ise çevresinde bulunan herkesin yaptığı her hareketi yeterince özenli bulmaz ve bundan dolayı yakınırlar.

SIZLANMACI KİŞİLERİN DAVRANIŞLARININ ALTINDA YATAN NEDENLERİ ANLAMAK

Sızlanan eş pek çok kişi için oldukça ciddi bir problemdir. Eş ya da hayat arkadaşı insanın sürekli olarak iletişim kurduğu ve hayatının her anını paylaştığı kişi olarak bilinir. Eşinizin sürekli olarak sızlanması, belirli bir süre sonra bu durumun sizinle ilgili olduğunu düşünmenize neden olabilir.

Bu gibi bir düşünce kapıldıktan sonra problemi çözmek için çözüm üretmek kolay olmaz. Pek çok kişi sızlanan kişilerin bakış açısını değiştirmek için çeşitli yolda yöntemler izler. Ancak yaptığınız konuşmalar ilgili düşüncelerini haklı çıkaracak ifadelerden uzak durmak daha doğru olur. Bakış açısını pekiştirmekten ya da değiştirmekten uzak durmaya çalışmalısınız.