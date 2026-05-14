İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki 100'üncü Yıl Bayındır Süt İşleme Tesisi halka güvenilir, erişilebilir, sağlıklı süt ve süt ürünleri sunmak için her geçen gün güçlenerek faaliyetlerini sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM AŞ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren 100'üncü Yıl Bayındır Süt İşleme Tesisi yoğun mesaiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatiflerden temin edilen çiğ sütlerin işlenerek UHT süt, tereyağı, kaymaklı yoğurt, ayran, taze beyaz peynir ve taze kaşar peynirine dönüştürüldüğü tesis halka güvenli ve sağlıklı ürünler sunuyor. Piyasa koşulları ve ihtiyaca bağlı olarak günlük yaklaşık 40-45 ton süt işlenen tesiste tüm süreçler gıda güvenliği ve kalite kriterlerine uygun şekilde yönetiliyor. Hassas ürün grupları arasında yer alan süt ve süt ürünleri için her aşamada kontrollü, izlenebilir ve sürdürülebilir bir kalite yaklaşımı benimseniyor. Faaliyetle birlikte İzmirlinin güvenilir ve erişilebilir gıdaya ulaşmasına katkı sunuluyor.

SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ, ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği 2024 yılının nisan ayından itibaren kurumsal süreklilik ilkesi doğrultusunda tesisin verimli bir şekilde çalıştırılması yönünde adımlar atıldı. Öncelikle fabrikanın hukuki altyapısının tamamlanması ve üretim kapasitesinin vatandaşın yararı doğrultusunda optimize edilmesi hedeflendi. Bu süreçte faaliyet için gerekli ruhsat alınarak yasal eksiklikler giderildi.

FİNANSAL DARBOĞAZ AŞILDI

Tesis devralındığında; kurulum ve yatırım aşamasından sarkan birikmiş ödeme süreçleri sebebiyle teknik tıkanıklık yaşanıyordu. Tedarikçi firmalara yönelik mali yükümlülükler, makinelerin teknik destek ve servis akışı durma noktasına gelmişti. Yeni dönemde uygulanan mali tasarruf ve borç yapılandırma stratejileriyle finansal darboğaz aşıldı. Reel süt işleme kapasitesi 88 bin litre yani 90 ton olan tesiste üretim piyasa ve hammadde şartlarına bağlı olarak yaklaşık yüzde 50 kapasite seviyelerinde sürdürüldü.

108 kişilik bir kadroyla faaliyet gösteren fabrikada yapılan teknik çalışmalar sonucunda 43 kişilik uzman bir ekiple çok daha yüksek verimlilikle çalışabileceği saptandı. Personel sayısının azalmasına rağmen üretim tonajı korundu; vatandaşın talep ettiği sağlıklı, güvenilir ve daha uygun fiyatlı ürünlerin üretimine ağırlık verildi. Fazla personel uzmanlık alanları ve yetkinlikleri göz önünde bulundurularak şirket içi veya dışı farklı birimlerde görevlendirildi. Ayrıca iç denetim mekanizması çalıştırılarak Sayıştay'ın da öngördüğü şeffaf belediyecilik ilkesinin gerekleri yerine getirildi.

2025 yılı itibarıyla tesis Süt Kuzusu Projesi'nin paydaşı oldu ve üretime başladı. Tire Süt Kooperatifi ile yapılan iş birliği kapsamında temin edilen çiğ inek sütleri tesiste işlenerek çocuklara ulaştırılmaya başlandı. İzmir'in 'tanzim satış' ruhu modernize edildi. Vatandaşın talep ettiği sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünler; 21 sabit, 1 gezici olmak üzere toplam 22 İZMAR şubesinde sunulmaya başladı.

GÜNLÜK 40-45 TON ÜRETİM

Tesiste Kalite ve Ar-Ge Müdürü olarak görev yapan gıda mühendisi Alev Ulusoy Kocaoğlu yoğun üretim faaliyeti hakkında bilgi verdi. Kocaoğlu, 'Halkımızın talepleri çok yoğun. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgedeki kooperatiflerden toplanan sütlerden ayran, tereyağı, UHT süt, taze beyaz peynir, taze kaşar peyniri ve kaymaklı yoğurt üretimi gerçekleştiriyoruz. Kapasitemiz ihtiyaca ve piyasa koşullarına göre değişiyor. Ama 40-45 ton arası günlük süt işlemekteyiz tesisimizde. Hatta İZMAR'lardaki ürünlerimiz ayran ve yoğurda ilgi çok fazla. Üretim kapasitemizi de artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.