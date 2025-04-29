Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) başkanları, Buca’da ortak basın toplantısında hazır giyim sektörünün sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - EGSD ve TGSD başkanları, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen basın toplantısında hazır giyim sektörünün durumunu masaya yatırdı.

EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, 2024’te Ege’de hazır giyim ihracatının yüzde 9 gerilediğini, ithalatın ise son iki yılda yüzde 55 artarak 4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Hammaddelerin yurtiçinde katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Akçakaya, “Bilgi birikimimizi ve personelimizi yurtdışına kaptırmamalıyız. Sektör zararına üretimle mücadele ediyor, bu hazineyi korumak için çözüm şart” dedi.

TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, Trump’ın Uzak Doğu ve Güney Asya’ya uyguladığı gümrük vergilerinin Türkiye için 5 milyar dolarlık ek ihracat ve 145 bin yeni istihdam fırsatı sunduğunu söyledi. Bunun için kur destekleri, Eximbank kredilerinin artırılması ve teşvik sisteminin net katma değere odaklanması gerektiğini belirten Narbay, “Net ihracata yüzde 10 kur dönüşüm desteği talep ediyoruz” dedi.

TGSD Müşterek Başkanı Dr. Ümit Özüren, sektörün birim ihracat fiyatının 15,2 dolarla yüksek olduğunu, ancak global rekabette markalı ihracatın şart olduğunu vurguladı.

Markalı satışla ürün değerinin 2-2,5 kat, perakende ve e-ticarette 80-100 dolara ulaşabileceğini belirten Özüren, “Ufuk 2040 Stratejik Planı ve TGSD Gelişim Akademisi ile bu hedefe ilerliyoruz” dedi. Özüren, KOBİ’lere verilen 2 bin 500 TL’lik desteğin tüm firmalara uygulanmasını, Eximbank kredi oranının yüzde 16’ya çıkarılmasını ve KGF desteklerinin devreye alınmasını talep etti.