Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. İdris Avcı, havuz ve denizde sığ suya dalış gibi dikkatsiz davranışların boyun ve bel kırıklarına yol açabileceğini belirterek, riskler, yaş grupları ve tedavi süreçleri hakkında uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarında boyun ve bel kırıklarıyla sonuçlanan kazalarda artış görüldüğünü belirten uzmanlar, bunun nedeninin havuz ve deniz aktivitelerindeki artış olduğunu söyledi.

Yaz aylarında havuz ve deniz aktiviteleri artarken, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. İdris Avcı, sığ suya dalış gibi dikkatsiz hareketlerin boyun ve bel kırıklarına neden olabileceğini vurguladı. Bu tür yaralanmaların ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Avcı, güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

SIĞ SUYA DALIŞ EN BÜYÜK RİSK

Op. Dr. Avcı, havuz ve denizde meydana gelen boyun ve bel kırıklarının genellikle sığ suya kafa üstü dalışlardan kaynaklandığını ifade etti. “Sığ su, vücuda ani bir direnç uygulayarak omurga üzerinde ciddi basınca neden olur. Bu, boyun veya bel kırıkları gibi ağır yaralanmalara yol açabilir, hatta felç gibi kalıcı sakatlıklara sebep olabilir,” dedi. Ayrıca, kayalık alanlarda dalış, kontrolsüz hareketler ve hatalı tekniklerin de riski artırdığını belirtti. Avcı, su derinliğinin kontrol edilmesi ve güvenlik önlemlerine uyulmasıyla bu tür kazaların büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Op. Dr. Avcı, genç yetişkinlerin macera arayışı ve yüksek enerji seviyeleri nedeniyle riskli su aktivitelerine daha yatkın olduğunu söyledi. Çocukların ise tehlikeleri değerlendirme eksikliği ve gözetimsizlik nedeniyle kırık riski taşıdığını belirtti. Orta yaş ve üzeri bireylerde ise kemik kırılganlığı ve esneklik kaybı nedeniyle iyileşme sürecinin daha zor olabileceğini ekledi.

Boyun ve bel kırıklarının tedavi süreci, yaralanmanın şiddetine ve omuriliğin durumuna bağlı olarak şekilleniyor. Avcı, ciddi kırıklarda acil cerrahi müdahale gerektiğini, omurga stabilitesini sağlamak için füzyon veya metal destekler kullanıldığını açıkladı. Hafif kırıklarda ise boyunluk veya korse gibi sabitleyici cihazlarla iyileşme destekleniyor. Fizik tedavi, kasların güçlendirilmesi ve hareket kabiliyetinin geri kazanılması için kritik bir rol oynuyor. Ayrıca, ciddi yaralanmalarda psikolojik destek, hastanın rehabilitasyon sürecini olumlu etkiliyor.