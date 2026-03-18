Bugün yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney-doğusunda ise yağmur bekleniyor. Marmara'da rüzgar kuvvetli, doğu bölgelerde buzlanma-sis, Doğu Karadeniz ve Anadolu'da çığ-kar erimesi tehlikesi var.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mart Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenirken sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

METEOROLOJİ'DEN İKİ KUVVETLİ UYARI

Bu arada günlük hava tahmin raporuna göre yetkililer, rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.