Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), fiziki ömrünü yitirerek sık sık arızalanıp içme suyu kesintilerine ve su kayıplarına sebep olan şebekelerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

HATAY (İGFA) - İçme suyu şebeke inşa çalışmalarını sürdürerek gayrisıhhi, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sıkça arızalanan boruları bertaraf etme çalışmalarının sürdüren Genel Müdürlük, Altınözü ilçesine bağlı Tokaçlı ve Zeytindalı Mahallelerine içme suyu iletimi sağlayan isale hattının 700 metrelik kısmını ve su vanalarını yeniledi

“ŞEBEKEMİZ YENİLENDİ, KESİNTİ SONA ERDİ”

25 gündür su sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Tokaçlı Mahalle Muhtarı Azası İbrahim Avcı ve Zeytindalı Mahalle Muhtarı Riyat Tecimen; şebekelerin yenilendiğini ve su kesintilerin son bulduğunu aktararak emek ve ilgilerinden dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Milletvekili Adem Yeşildal, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve HATSU ekiplerine teşekkürlerini iletiler.