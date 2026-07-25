Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sinyalizasyon sistemlerinin daha verimli çalışması ve görünürlüğünün korunması amacıyla yaz dönemi temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocaeli genelinde bulunan 269 sinyalizasyon kavşağındaki sistemler planlı şekilde temizleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaşım altyapısına yaptığı yatırımlarla Kocaeli'yi daha yaşanabilir bir kent haline getiren Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ve araç sayısına bağlı olarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ulaşımın kalbi konumundaki sinyalizasyon sistemlerinde yaz dönemi bakım çalışmalarını başlatan ekipler, vatandaşların kesintisiz ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların yaz ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

3 EKİP SAHADA GÖREV YAPIYOR

Çalışmalar kapsamında 3'er kişiden oluşan 3 ayrı ekip, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak görev yapıyor. Ulaşım altyapısının önemli unsurlarından biri olan sinyalizasyon sistemlerinde yürütülen temizlik çalışmalarıyla trafik lambaları, direkler ve ekipmanlar çevresel etkenlerden arındırılıyor. Ekipler haftada ortalama 25 kavşakta temizlik gerçekleştirirken, planlanan program doğrultusunda çalışmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN PLANLI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım hizmetlerinin güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için yalnızca arıza ve bakım çalışmalarını değil, periyodik temizlik faaliyetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Yaz dönemi boyunca devam edecek uygulamayla sinyalizasyon sistemlerinin daha sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

ULAŞIM ALTYAPISINA DÜZENLİ BAKIM

Kocaeli'nin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda kavşakları tek tek temizleyerek ulaşım altyapısının bakımını gerçekleştiriyor. Periyodik olarak yürütülen bu çalışmalarla hem kent estetiğine katkı sağlanıyor hem de trafik yönetiminde kullanılan sistemlerin verimli çalışması destekleniyor.