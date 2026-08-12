CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Dev Emekli-Sen Adana Şube Başkanı'nın CHP Adana İl Başkanını ziyaretinin ardından 'butlancı' yaftasıyla disiplin sürecine alınmasına tepki gösterdi. Tekin, 'Sendikalar siyasi partilerin iç mücadelelerinin disiplin organı değildir' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, DİSK'e bağlı Dev Emekli-Sen Adana Şube Başkanı'nın CHP Adana İl Başkanını ziyaret etmesinin ardından disiplin sürecine konu edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Başkan Tekin, bir sendika yöneticisinin siyasi parti il başkanını ziyaret etmesinin ne suç ne de disiplin gerekçesi olabileceğini belirterek, insanların görüştükleri kişilere göre sınıflandırılmasının demokratik sendikacılık anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Sendikalar siyasi partilerin iç mücadelelerinin disiplin organı değildir!



DİSK'e bağlı Dev Emekli-Sen'in Adana Şube Başkanının, çok değerli Adana İl Başkanımızı ziyaret etmesinin ardından 'butlancı' yaftası üzerinden disiplin sürecine konu edilmesi kabul edilemez.



Bir sendika: pic.twitter.com/sadUvtXrYI Keşan Meclisi'nde SGK borcu tartışması İçeriği Görüntüle August 11, 2026

'Kimse CHP'nin il başkanlarını itibarsızlaştırma, yalnızlaştırma veya dokunulmaz kişi muamelesi yapma hakkına sahip değildir' diyen CHP'li Tekin, demokrasi ve çoğulculuk çağrısı yaptığı açıklamasında, 'Sendikacılık yasak koymak değil, özgürlükleri savunmaktır. Demokrasi ya herkes içindir ya da demokrasi değildir. Haddinizi bilin! Bu yanlış tutumdan derhal dönün!' ifadelerini kullandı.