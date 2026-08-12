YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçeve Yasa konusunda partisinin aldığı tartışmalı kararın gerekçesini Sözcü gazetesine anlattı. Özel, kendisi ve parti yöneticilerinin “evet” oyu verdiğini, milletvekillerini ise bulundukları illerdeki seçmenlerin görüşleri doğrultusunda serbest bıraktıklarını söyledi. “Körü körüne karşı çıkanlardan da olmadık, görmediğimiz metne imza atanlardan da olmadık” diyen Özel, kararlarını “yeni nesil siyaset anlayışı” olarak tanımladı.

Özel: “Zor bir karardı ama tarihsel sorumluluk aldık”

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” ya da “Toplumsal Barış Yasası” olarak tartışılan ve resmi adı “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” olan düzenleme, Meclis'teki oylama öncesinde YENİ Parti açısından da önemli bir siyasi sınava dönüştü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı değerlendirmede, kararın kendileri açısından kolay alınmadığını söyledi.

Özel, bir tarafta yıllardır savundukları Kürt sorununun demokratik çözümü ve terör örgütünün tasfiyesi konusunda “hayır” demenin siyasi tutarsızlık yaratabileceğini, diğer tarafta ise düzenlemeye ilişkin ciddi endişeleri bulunan seçmenlerin beklentilerinin bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle partisinin iki farklı hassasiyeti aynı anda dikkate alan bir yöntem izlediğini ifade etti.

“YENİ Parti'ye kurulan tuzağı boşa çıkardık”

Özel, kararın ardından kendilerine yönelik eleştirilerin farkında olduklarını belirterek, alınan tutumun partiyi siyasi bir ikileme sıkıştırma girişimini boşa çıkardığını savundu.

Özel'in değerlendirmesine göre YENİ Parti'nin tamamen “hayır” demesi, Kürt sorununun demokratik çözümü ve silahların bırakılması konusundaki geçmiş siyasi çizgisiyle çelişebilirdi.

Öte yandan bütün milletvekillerinin blok halinde “evet” demesi de toplumun farklı kesimlerinde oluşan kaygıların görmezden gelinmesi anlamına gelecekti.

Bu nedenle Özel, kendisi ve parti yöneticileri “evet” derken milletvekillerinin kendi bölgelerindeki vatandaşların görüşlerini dikkate almasına imkan tanıdı.

54 milletvekili “hayır” dedi

Özel, kararın önemli bir ayrıntısına da dikkat çekti.

YENİ Parti milletvekillerinin önemli bölümünün düzenlemeye “hayır” oyu verdiğini belirten Özel, partisinin toplam 54 hayır oyuyla Meclis'te ciddi bir çekinceyi de ortaya koyduğunu söyledi.

Özel bu tabloyu, partisinin hem barış sürecinin dışında kalmadığını hem de toplumdaki endişeleri Meclis tutanaklarına yansıttığını gösterecek bir sonuç olarak değerlendirdi.

Sözcü'nün haberine göre Özel, YENİ Parti'nin bu yöntemiyle bir anlamda “hibrit” bir siyasi çözüm ortaya koyduğunu savundu.

“Körü körüne karşı çıkmadık”

Özel'in açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise siyasi parti liderlerinin milletvekilleri üzerindeki katı grup disiplini konusundaki değerlendirmesi oldu.

Özel, YENİ Parti'nin ne iktidar milletvekilleri gibi görmedikleri bir metne imza atan anlayışı benimsediğini ne de düzenlemeye herhangi bir değerlendirme yapmadan otomatik olarak karşı çıktığını söyledi.

Ona göre YENİ Parti'nin uyguladığı yöntem, milletvekillerinin kendi bölgelerindeki seçmenin sesini doğrudan dikkate almasını sağladı.

Özel bu yaklaşımı “yeni nesil siyaset anlayışı” olarak nitelendirdi.

“Silah bırakana karşı mı çıkacaktık?”

Özel'in kararını savunurken üzerinde durduğu temel noktalardan biri de terör örgütünün silah bırakması süreci oldu.

YENİ Parti lideri, Türkiye'nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir sorunun çözümünde silahların bırakılmasının önem taşıdığını belirterek, partisinin bu gelişmenin karşısında konumlanmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Ancak Özel'e göre silahların bırakılması tek başına yeterli değil.

Asıl hedefin, Türkiye'de demokratikleşmenin güçlendirilmesi ve hukuk devletinin yeniden tesis edilmesi olduğunu savunan Özel, düzenlemenin ardından demokratikleşme adımlarının hızla atılması gerektiğini söyledi.

“Çerçeve Yasa tek başına yeterli değil”

Özel'in Sözcü'ye verdiği mesajların önemli bölümü, Çerçeve Yasa ile demokratikleşme arasındaki ilişkiye dayanıyor.

YENİ Parti lideri, TBMM'deki ilgili komisyon raporunda demokratikleşmeye ilişkin önemli başlıkların bulunduğunu, ancak yasalaşan düzenlemede bu başlıkların yeterince yer almadığını savundu.

Özel özellikle;

Uzun tutukluluk sürelerinin sona erdirilmesi,

Adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi,

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması,

Kayyum uygulamalarının sona erdirilmesi,

Seçilmişlerin iradesinin korunması

gibi konuların sonraki aşamada gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Can Atalay ve Demirtaş mesajı

Özel, demokratikleşme sürecinin somut adımlarla devam etmesi gerektiğini savunurken Can Atalay ve Selahattin Demirtaş başlıklarına da değindi.

Çerçeve Yasa'nın bu konularda doğrudan ve açık çözümler içermediğini belirten Özel, bundan sonraki siyasi mücadelenin demokratikleşme başlıkları üzerinden yürütüleceğini söyledi.

Özel, YENİ Parti'nin özellikle AYM ve AİHM kararlarının uygulanması konusunda Meclis'te girişimlerde bulunacağını açıkladı.

“Erdoğan'ın samimiyetine güvenmiyoruz”

Özgür Özel'in açıklamalarında iktidara yönelik eleştiriler de dikkat çekti.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının geçmişte Kürt sorunu konusunda farklı dönemlerde farklı tutumlar sergilediğini savundu.

Bu nedenle mevcut iktidarın demokratikleşme konusundaki samimiyetine güvenmediklerini söyleyen Özel, YENİ Parti'nin kararını Erdoğan'a duyulan güven üzerinden değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin kendi siyasi sorumlulukları üzerinden aldığını vurguladı.

“Barışın sahibi Erdoğan değil, millet”

Özel'in açıklamasındaki en güçlü siyasi mesajlardan biri de barışın kimin projesi olduğu tartışmasına ilişkin oldu.

YENİ Parti lideri, barışın herhangi bir siyasi partiye, lidere veya örgüte ait olmadığını; bunun doğrudan milletin ortak talebi olduğunu savundu.

Özel'e göre Türkiye'nin yıllardır terör ve çatışmaya harcadığı kaynakların bundan sonra üretime, eğitime, kalkınmaya ve refaha yönlendirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle YENİ Parti'nin temel hedefinin yalnızca silahların susması değil, demokratik barışın kalıcı hale gelmesi olduğunu ifade etti.

Cezaevleri için yeni düzenleme mesajı

Özel, Sözcü röportajında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Cezaevlerinde bulunan herkes için aynı yaklaşımın benimsenmemesi gerektiğini belirten Özel; darbe girişimine katılanlar, kadın cinayeti ve çocuk istismarı gibi ağır suçlardan hükümlü kişilerle diğer mahkumların birbirinden ayrılması gerektiğini savundu.

Bunun yanında uzun tutukluluk, adil yargılanma ve hukuk devleti sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Türkiye'nin demokratik hukuk devletine dönmesinin yalnızca siyasi değil, ekonomik ve toplumsal sorunların çözümü açısından da kritik olduğunu belirtti.

“Asıl mücadele şimdi başlıyor”

YENİ Parti lideri açısından Çerçeve Yasa'nın kabulü sürecin sonu değil, yeni bir dönemin başlangıcı.

Özel, partisinin komisyon raporuna verdiği desteğin arkasında olduğunu belirterek, bundan sonraki aşamada demokratikleşme başlıklarının Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

Bu kapsamda kayyum uygulamaları, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, bağımsız yargı, ifade özgürlüğü, seçilmişlerin iradesi ve eşit yurttaşlık gibi başlıkların takipçisi olacaklarını söyledi.

“Evet” kararının siyasi hesabı

Özgür Özel'in Sözcü'ye yaptığı açıklama, YENİ Parti'nin Çerçeve Yasa konusunda neden klasik bir “blok oy” yöntemine gitmediğini de ortaya koyuyor.

Özel'in siyasi hesabı üç başlıkta özetlenebilir:

Birincisi: Terörün sona ermesi ve silahların bırakılması ihtimalinin karşısında durmamak.

İkincisi: Düzenlemeye yönelik toplumdaki kaygıları ve itirazları milletvekillerinin oylarıyla Meclis'e yansıtmak.

Üçüncüsü: Çerçeve Yasa'nın ardından demokratikleşme adımlarının atılması için siyasi baskıyı sürdürmek.

Bu nedenle Özel, kendi “evet” oyunu bir iktidar desteği olarak değil, Türkiye'nin geleceğine ilişkin siyasi sorumluluk olarak tanımlıyor.

“Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık”

Özgür Özel'in açıklamalarının merkezinde aslında tek bir siyasi mesaj bulunuyor:

YENİ Parti, iktidara güvenmediğini söylüyor; ancak iktidara duyduğu güvensizliği Türkiye'nin barış ihtiyacının önüne koymayacağını savunuyor.

Özel, bir yandan Erdoğan yönetiminin demokratikleşme konusundaki sicilini eleştirirken diğer yandan terörün sona ermesi ve silahların bırakılması konusunda siyasi sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını belirtiyor.

Bu yaklaşımın önümüzdeki dönemde YENİ Parti açısından nasıl bir siyasi sonuç doğuracağı ise tartışmanın yeni başlığı olacak.

Çünkü Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçmesiyle birlikte tartışma artık yalnızca “kim evet, kim hayır dedi?” sorusundan ibaret değil.

Asıl soru bundan sonra şu:

Silahlar sustuktan sonra demokrasi, hukuk ve adalet için hangi adımlar atılacak?

Özgür Özel'in Sözcü'ye verdiği mesajlara bakılırsa YENİ Parti, bundan sonraki siyasi mücadelesini tam da bu sorunun cevabı üzerinden şekillendirecek.

Kaynak: Sözcü / Saygı Öztürk röportajı.