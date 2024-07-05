ANKARA (İGFA) - “Gurbetçiler yıllık 2000 € vatana destek vergisi verecek” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son hâline getirildikten sonra TBMM’ye sunulması planlanmaktadır. Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmî kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.