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GÜNEKAB Meclisi’nin bir sonraki olağan toplantısı ise, Aralık ayında yapılacak.

Atık ücret tarifesinin, ton başına 130 TL+KDV olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantının ikinci maddesinde ise, Güney Edirne Katı Atık Birliği atık ücret tarifesinin belirlenmesi görüşüldü.

Toplantıda, gündem maddesi olan 2025 yılı birlik bütçesi görüşüldü. Maddenin, Aralık ayı meclisinde görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı, Keşan Belediye Başkanı ve GÜNEKAB Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan başkanlığında yapıldı.