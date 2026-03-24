Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrenci toplulukları, gençlerin sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - GTÜ Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından yürütülecek ÜNİDES projesi kapsamında, alanında uzman bir eğitmen eşliğinde uygulamalı geleneksel ebru sanatı atölyesi düzenlenecek. İki gün sürecek atölye çalışmaları, küçük gruplar halinde ve gün içerisinde birden fazla oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Katılımcıların ebru sanatını deneyimleyerek kendi eserlerini üretmeleri sağlanacak; bu sayede öğrencilerin sanatsal üretim süreçlerine aktif katılımı teşvik edilirken, geleneksel sanatlara yönelik farkındalığın artırılması hedeflenecek.

GTÜ Biyoteknolojik Araştırmalar (CytoGate) Topluluğu tarafından yürütülecek ÜNİDES projesi, biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında çalışan üniversite öğrencilerinin bilimsel projelerini girişimcilik perspektifiyle geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında, öğrencilerin bilimsel çalışmalarını girişime dönüştürme süreçlerinde karşılaştıkları boşluğu dolduracak bir ekosistem oluşturulması hedeflenecek. Katılımcıların başarılı biyoteknoloji girişimcileriyle bir araya gelmeleri, deneyim paylaşımı yapmaları ve uygulamalı etkinliklerle girişim süreçlerini yakından tanımaları sağlanarak, bilimsel bilginin yenilikçi ve sürdürülebilir çıktılara dönüşmesine katkı sunulacak.

GTÜ Biyomühendislik Topluluğu tarafından yürütülecek ÜNİDES projesi kapsamında, 21 Mayıs tarihinde düzenlenecek Bitirme Günü Etkinliği ile son sınıf öğrencilerinin yıl boyunca geliştirdikleri projeleri akademisyenlerin katılımıyla sunmaları sağlanacak. Etkinlik, öğrencilerin akademik çalışmalarını paylaşmalarına olanak tanırken, bölüm içi akademik etkileşimin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda öğrencilerin sunum, iletişim ve bilimsel ifade becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak.





GTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından yürütülecek ÜNİDES projesi kapsamında, HOT WINGS 3 Uluslararası Sempozyumu 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sempozyum, sürdürülebilir havacılık teknolojileri ve güncel havacılık-uzay gelişmeleri üzerine teknik bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den geniş katılımla düzenlenecek etkinlikte akademik sunumlar, teknik eğitimler, atölyeler ve teknik geziler yer alacak. Bu organizasyon ile öğrencilerin teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sektörle etkileşimlerinin artırılması amaçlanıyor.



GTÜ Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından yürütülecek ÜNİDES projesi kapsamında düzenlenecek Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları, robotik ve teknoloji alanlarına ilgi duyan öğrencileri bir araya getiren kapsamlı bir organizasyon. 2018 yılından bu yana düzenlenen etkinlik, her yıl artan katılımcı sayısı ve genişleyen kapsamı ile sürdürülebilir bir teknoloji platformu haline geldi. Farklı yarışma kategorilerini içeren organizasyon, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmelerine, yenilikçi projeler üretmelerine ve farklı şehirlerden katılımcılarla etkileşim kurmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.



GTÜ Genç TEMA Topluluğu tarafından yürütülecek ÜNİDES projesi kapsamında hayata geçirilecek 'Zirvede Temizlik: Hamzadağı Eko-Yürüyüş ve Farkındalık Hareketi', çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmayı amaçlıyor. 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Hamzadağı rotasında çevre temizliği faaliyetlerine katılacak. Proje ile bireylerde atık yönetimi, biyoçeşitlilik ve çevre koruma konularında farkındalık oluşturulması; aynı zamanda ekip çalışması ile sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.