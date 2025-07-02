Bursa Hasanağa OSB’de faaliyet gösteren Türk-Alman ortaklı GOTEC-G, Almanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Sibel Sabina Cura Ölçüoğlu’nu ağırladı; firmanın yüksek teknoloji ve çevre dostu üretimi övgü aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Türk-Alman ortaklı GOTEC-G firması, Almanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Sibel Sabina Cura Ölçüoğlu’nu konuk etti.

Otomotiv sektörüne yönelik kauçuk, metal ve plastik parça yüzey işlemleri ile bağlayıcı madde uygulamalarında 20 yılı aşkın deneyimiyle sektörde öncü olan GOTEC-G, ziyarette üretim süreçlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını tanıttı.

Fahri Konsolos Cura Ölçüoğlu, fabrikanın yüksek teknolojili altyapısını ve çevreye duyarlı üretim anlayışını yerinde inceleyerek, GOTEC-G’nin Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerine sunduğu katkıyı övdü. Cura Ölçüoğlu, “GOTEC-G, iki ülke arasındaki sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği. Üretim gücü ve kalite odaklı yaklaşımıyla gurur duydum” dedi. İleriye dönük planlara da değinen Cura Ölçüoğlu, “Bursa’yı ziyaret edecek Alman diplomatik temsilcileri de GOTEC-G’de ağırlamayı planlıyoruz. Bu, Türk-Alman sanayi iş birliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat” dedi.

GOTEC-G Türkiye Genel Koordinatörü İldem Doğan ise ziyarette firmanın projelerini ve hedeflerini paylaşarak, “Almanya ile iş birliğimiz, kalite, sürdürülebilirlik ve uluslararası standartlarda ilerlememizi sağladı. Sayın Fahri Konsolosumuzu ağırlamak bizim için büyük bir onur” diye konuştu.

Ziyarette İş Geliştirme Sorumlusu Ferhat Homan da yer aldı.