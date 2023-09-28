Bulancak - Bektaş Yaylası yolunun bakımsızlığı trafik kazalarına davetiy çıkartıyor.

Giresun Merkez Batlama ve Dereli İlçesi’nin yanı sıra Bulancak İlçesi’nden de çıkılan Bektaş Yaylası’nın Bulancak’taki yolunun uzun yıllardır ihmal edilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı.

Giresun’un Dereli İlçesi sınırları içinde kalmasına rağmen Bulancak İlçesi’ne yakınlığı sebebiyle çoğunlukla Bulancaklı vatandaşlar tarafından kullanılan Bulancak Merkez’i Bektaş Yaylası’na bağlayan 61 km’lik yolun Ağaçbaşı

Mevkii’ndeki çökme, kayma ve çatlaklar tehlike arz ediyor. Ayrıca birçok noktada asfalt kenarlarındaki uçuklar, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından etrafına dizilen kaya parçaları ile işaretlenmiş durumda.

Ancak bu da tehlikeyi gerçek manada bertaraf etmiyor.

Ağaçbaşı Mevkii’ndeki asfalttaki çökme, kayma ve çatlaklar görenleri şaşkına çeviriyor. Trafiğin tek şeride düştüğü bu bölgede araçların kafa kafaya çarpışma riski bulunuyor. Bu bölgede işaretleme yapılmasına rağmen trafiği tehlikeye

atan bu durumun düzeltilmesine yönelik bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış olması vatandaşlardan tepki alıyor.

Giresun İl Özel İdaresi’nin çalışma sahası olan bu yolun bir an evvel sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi vatandaşlar tarafından öncelikli olarak bekleniyor. Sadece asfalt atarak düzeltilemeyecek bu sorunun kesin çözümü için çökme,

kayma ve çatlak olan bölgelerde uçurum olan taraflara istinat duvarı örülmesi gerekiyor.

Giresun’un bir başka yaylası olan Kümbet Yaylası’nın yolunda çökme, kayma ve çatlak oluşmaması için birçok noktada istinat duvarı yapılırken, Bektaş Yaylası’nı Bulancak’a bağlayan yolun sürekli ihmal edilmesi akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.



Kaynak; kerasushaber