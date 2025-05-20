2009 dan bu yana vatandaşların kişisel, mesleki ve sanatsal gelişimlerine katkı sunan GESMEK (Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları), yılsonu sergisini görkemli bir organizasyonla kapılarını ziyaretçilerine açtı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete devam eden ve 72 farklı branşta 4229 kursiyere eğitim veren GESMEK, “Hayatın İçinden Bir Dokunuş” ilkesiyle hayat bulan eserleri Gebzelilerle buluşturdu. GESMEK’in sadece bir kurs merkezi değil; hayallerin gerçekleştiği, yeteneklerin filizlendiği, dostlukların kurulduğu bir hayat okulu olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Gebze Kent Meydanında bulunan meclis binasında gerçekleşen açılışa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Ak Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, GESMEK eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, “GESMEK” sergimizin öncelikle Gebze’miz için hayırlı olmasını diliyorum. Her gerçek bir hayalle başlar. GESMEK ilk açıldığında bu günleri hayal ederek başlamıştı. Bu gün görüyoruz ki bu hayalleri gerçekleşmiş oldu. Hanımefendilerin ilgisi özellikle oldukça yoğun. Hayat atılmak kendini geliştirmek anlamında GESMEK çok büyük işler gerçekleştirdi. Bu anlamda ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

4200 KURSİYERİMİZLE GESMEK BİR AİLE OKULU

Açılışta konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurs merkezlerimizin ilk kuruluşunda da yer almıştım ve bugün geldiği noktaya baktığımızda 4200 kursiyerimizin 72 branşta faaliyet gösterildiği bir aile okuluna dönüştü. GESMEK aslında bir hayat okulu. Özellikle hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesi el becerileri geliştirmesi, bir meslek edinme konusunda yol gösterici bir özelliği var.

GEBZE'NİN DE ARTIK BİR SANAT GALERİSİ VAR

Bu gün bu arada GESMEK sergimizin yanı sıra bir Sanat Galerisinin de açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Gebze’de bugüne kadar Sanat Galerisi adı altında bir hizmet alanı yoktu. Bundan sonra ihtisaslaşmış olarak bu alanda sık sık sanat galerisi hizmetini sizlerle buluşturacağız. Bizim önceliğimiz çocuklar ve anneler bu anlamda da Gebze Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Onların gelişimleri için çalışırken uygun fiziki ortamları da sağlamayı ihmal etmeyeceğiz. GESMEK Serginizin bir kez daha Gebze’mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek GESMEK Yıl Sonu Sergisi Gebzelilerin ziyaretine açıldı.

29 BRANŞTA 1200 ESER SERGİLENECEK

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardında sergiyi ziyaret edene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eserleri dikkatle inceledi. Eser sahipleriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz ayrıca eserler ve çalışmalarla ilgili GESMEK eğitmenlerinden de bilgi aldı. GESMEK yılsonu sergisi Kent Meydanında bulunan Meclis binası içerisinde 27 Mayıs Salı gününe kadar sabah 09:00 dan akşam 20:00 ye kadar ziyaret edilebilecek.

KURSİYERLERDEN HAYATA İLHAM VEREN DOKUNUŞLAR

Sergide, dikişten nakışa, ahşap boyamadan seramiğe, resimden tezhipe kadar birçok branşla geniş bir yelpazede kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünler yer alıyor. Her bir çalışma, öğrenmenin, paylaşmanın ve emeğin bir tezahürü olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

GESMEK’in sunduğu eğitimlerle; bir annenin kızına ilham olduğu, bir gencin sahnede kendini bulduğu, bir emekli öğretmenin yeniden öğrenme heyecanına kavuştuğu bu ortam, “Senin de anlatacak bir şeyin var!” çağrısını yürekten hisseden herkese açık bir alan olmaya devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde yürütülen “Aile ile Güzel” vizyonuyla uyumlu olan bu çalışmalar, şehrin sosyal dokusuna önemli katkılar sunuyor. “Bir insan değişirse, bir şehir güzelleşir” anlayışıyla hareket eden GESMEK, binlerce kursiyerin yaşamına dokunmaya devam ediyor.