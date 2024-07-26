6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın toparlanması ve yeniden inşa sürecinde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in girişimleriyle, şehrin altyapısını güçlendirmek ve depremden etkilenen bölgelerin inşa sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması için 4 Milyar TL hibe fon Malatya’ya kazandırıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan önemli hibe fon finansmanları sayesinde, il genelinde su ve altyapı projelerinde büyük ilerlemeler kaydediyor.

6 Şubat depremlerinin ardından alt yapının da büyük oranda hasar aldığı Malatya’da, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla yaptığı temaslar sonrasında sağlanan hibelerle birlikte alt yapı yenileniyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in kentsel altyapıyı güçlendirme, su kaynaklarını verimli kullanma ve çevreyi koruma yönündeki kararlılığı ile birlikte çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’ya daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak için çalışıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in girişimleriyle Malatya’ya kazandırılan 4 milyar liralık hibeler ile başta İkizce Bölgesi Atıksu Kolektörü, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile İçmesuyu Ana İsale Hattı olmak üzere şehrin alt yapısı yenilenerek hizmete sunulacak.