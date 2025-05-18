Bursalı genç sanatçıların eserlerinden oluşan “Boşluğun Haritası” izlenime açıldı. Meteor Balat Kültürevi’nde açılan sergi, 17 Ağustos’a kadar gezilebilecek.

BURSA (İGFA) - Bursalı genç sanatçıların eserlerinden oluşan “Boşluğun Haritası” izlenime açıldı. Meteor Balat Kültürevi’nde açılan sergi, 17 Ağustos’a kadar gezilebilecek.

Nilüfer Belediyesi, Bursalı sanatçıların eserlerini bir araya getirdiği özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü Semiha Güler ile Sultan Karakuş’un yaptığı serginin açılışına ilgi büyüktü. Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, serginin oluşmasında 1,5 yıl önce atılan bir bakış açısının yer aldığını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin kültür politikaları sonucunda Nilüfer’in kendi seyircisini yetiştirdiğini dile getiren Erman, “Yetişen seyircimizle birlikte aynı zamanda sanatçılar da yetişti. O zamanın çocukları şimdi sanatçı oldu, bu kentte yaşıyor” dedi.

Bu serginin artık mihenk taşı olduğunu vurgulayan Erman, “Artık bir işte önce kentimizdeki sanatçılar gözümüzün önüne gelsin istiyoruz. Bursalı genç sanatçılarımızın eserlerinden oluşan sergiden dolayı da çok gurur duydum” dedi.

17 AĞUSTOS’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Sergide; Mihrişah Bulut, Ece Canbaz, Aleyna Işıklar, Selva Kaya, Merve Kubat, Lütfü Kuzu, Betül Mutlu Begüm, Merve Özel, Fevziye Özocak, Beyza Salcı, Gülben Saydut, Ezgi Sivrioğlu Bozkurt, Barış Can Solak, Nuveyba Tahmaz, Kerim Tıp, Burçak Yazıcı ve Eda Yıldız’ın eserleri yer alıyor. Meteor Balat Kültürevi’nde açılan sergi, 17 Ağustos’a kadar gezilebilecek.